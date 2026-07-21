Potrivit agenției Ukrinform, sute de protestatari din Kiev țin pancarte prin care solicită autorităților să reconsidere decizia de demitere a lui Fedorov. În același timp, mulțimea îi cere președintelui să-l demită pe comandantul-șef al Forțelor Armate, Oleksandr Syrskyi, scrie News.ro.

Protestatarii strigă „Rușine!”, „Ucraina nu este Rusia”, „În război nu există vacanțe”, „Împreună suntem mulți, nu putem fi învinși”, „O Ucraină una, unită și indivizibilă”, „Syrskyi - afară” și cântă, de asemenea, „Chervona Ruta”.

Protestele se extind în mai multe orașe

Protestele continuă și la Harkov, pentru a cincea zi consecutivă.

La Ternopil, oamenii continuă să se adune, cerând ca Mykhailo Fedorov să fie repus în funcția de ministru al apărării și ca Oleksandr Syrskyi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, să fie demis.

Astăzi, peste o sută de persoane s-au adunat în fața clădirii consiliului regional și a administrației regionale de stat. Ei au scandat sloganul „O Ucraină una, unită și indivizibilă”.

Tanya, o locuitoare din Ternopil, a scris pe pancarta ei de carton: „Hersonul și regiunea nu tac. Doar că dronele nu ne lasă să protestăm”.

Yevgeniya Mironenko, o locuitoare din Herson, ține în mână o pancartă pe care scrie „Sunt alături de Herson”.

Mesajul unei activiste din Herson

„Îmi doresc în sfârșit pace și vreau să mă întorc acasă. De asemenea, îmi doresc din tot sufletul ca toată lumea - și mai ales apărătorii noștri - să se simtă ca acasă. Sunt activistă civică din 2013; am organizat proteste în Herson și am trecut prin toate acestea de multe ori… Vreau să ducem la bun sfârșit ceea ce am început și să avem în sfârșit dreptate în țara noastră”, a spus Yevheniia.

Luni seara, la Mykolaiv, aproximativ 80 de persoane, în majoritate tineri, s-au adunat în centrul orașului și au mărșăluit pe strada pietonală Soborna, potrivit unui corespondent al agenției Ukrinform.