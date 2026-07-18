Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe din Botswana a precizat că numărul persoanelor recrutate prin astfel de practici "creşte într-un ritm alarmant". Potrivit autorităţilor, odată ajunşi în Rusia, aceştia sunt forţaţi să participe la operaţiuni de luptă, scrie Agerpres.

"Ministerul continuă să primească apeluri sfâşietoare de la cetăţeni din Botswana aflaţi deja pe linia frontului, care descriu condiţiile periculoase cu care se confruntă", se arată în comunicat.

Autorităţile nu au precizat câţi cetăţeni din Botswana se află în prezent în Rusia sau în Ucraina. În decembrie, guvernul anunţase că cel puţin doi tineri din Botswana ar fi fost recrutaţi în acest mod.

Mai multe state au raportat aceleași fapte

În ultimele luni, mai multe state africane au semnalat că unii dintre cetăţenii lor au fost păcăliţi să se înroleze în armata rusă şi că mulţi dintre ei şi-au pierdut viaţa pe front.

La jumătatea lunii februarie, organizaţia "All Eyes on Wagner" a publicat o listă cu peste 1.400 de africani recrutaţi de Rusia între ianuarie 2023 şi septembrie 2025 pentru a lupta în Ucraina, susţinând că peste 300 dintre aceştia au murit. Potrivit organizaţiei, cele mai numeroase contingente proveneau din Egipt, Camerun şi Ghana, iar mai multe state din sudul Africii au raportat, la rândul lor, recrutarea unor cetăţeni de către Rusia.

Rusia a declanşat invazia pe scară largă în Ucraina la 24 februarie 2022, iar conflictul continuă şi în prezent, în pofida eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului.