Cum explică Ciprian Ciucu lipsa deszăpezirii, dimineața în București, deși ANM ne-a avertizat: ”A nins foarte foarte mult”

Astfel, bucureștenii s-au trezit miercuri, 18 februarie, încă de la ora patru și jumătate dimineața, din cauza avertizării de tip RO-Alert, care anunța cod roșu de ninsori abundente, care vor crește stratul de zăpadă la aproximativ 50 de cm.

Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, principalele bulevarde și străzi din Capitală erau în continuare pline de zăpadă, iar circulația pietonilor și transportul public erau aproape blocate sau - în cel mai bun caz- se desfășura cu dificultate.

Într-o conferință de presă organizată la ora 11.00, primarul general a încercat să prezinte situația acțiunilor de deszăpezire, însă câțiva jurnaliști au vrut să știe de ce s-a circulat atât de greu în București, în condițiile în care au existat atât avertizări ale ANM privind posibilitatea formării unui strat de zăpadă în București de 50 de centimetri încă de marți, precum și o alertă de la Departamentul de Situații de Urgență.

Răspunsul lui Ciprian Ciucu a fost că există posibilitatea aplicării unor amenzi firmelor de salubrizare care nu și-au îndeplinit obligațiile de deszăpezire, dar și că ... ”a nins foarte mult”.

Reporter: Domnule primar, mă scuzați că intervin, dar, totuși, la 7 dimineața, vă pot garanta că pe multe străzi principale, oamenii erau nevoiți să meargă pe carosabil, printre mașini, în condițiile în care la ora 04.30 ne-am trezit cu toții din cauza sau datorită mesajului RO-Alert. Adică, de la ora 04.30 dimineața până la ora șapte, șapte și, nici măcar străzile principale nu au fost deszăpezite, astfel încât oamenii să poată să meargă în siguranță pe trotuar. În plus de asta, spuneați că oamenii ar trebui să nu circule cu mașina în această perioadă. Și, totuși, am văzut că în această dimineață, transportul de la STB nu te puteai baza pe el.

Reporter: Domnule primar, ca să o completez pe colega mea, la ora 09.00 dimineața bulevardele din București erau albe.

Primarul general Ciprian Ciucu: ”În primul rând, Primăria Capitalei, Comitetul, poate coordona și poate amenda dacă operatorii de salubrizare nu și-au respectat programul. (...) În al doilea rând, a nins foarte mult. A nins foarte foarte mult. Azi noapte, eu am fost pe teren până târziu și chiar dacă treceau - și eu am și sunat la Sectorul 6, zic, mă, de ce nu ați trecut? Și mi-au trimis fotografii. Domnule primar, am trecut în urmă cu o jumătate de oră, dar din cauza viscolului și a zăpezii abundente nu putem avea pretenția ca totul să fie efectiv imediat la negru. Dacă au fost întârzieri, evident, noi putem să amendăm operatorul de salubrizare. Dar trebuie să luăm în calcul că a nins foarte foarte mult.”

Reporter: Domnule primar, vă pot arăta trotuare de la ora opt dimineața ...

Primarul general Ciprian Ciucu: ”Nu există capacități ...”

Reporter: ... la Universitate, domnule primar, unde nu se putea circula pe trotuar.

Reporter: ... Piața Victoria, Calea Victoriei ... Doar la Primăria Capitalei era dat cu sare și era la negru.

Primarul general Ciprian Ciucu: ”În acest moment în București s-a intervenit sau se intervine undeva la 1800 de muncitori. Sunt mii de străzi. Și zeci de mii de trotuare.”