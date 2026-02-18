Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii
Cum explică Ciprian Ciucu lipsa deszăpezirii, dimineața în București, deși ANM ne-a avertizat: ”A nins foarte foarte mult”

Zapada bucuresti tramvai
Primarul general Ciprian Ciucu a încercat să explice, într-o conferință de presă, de ce Bucureștiul era aproape blocat la primele ore ale dimineții de miercuri, 18 februarie, din cauza ninsorilor, deși autoritățile știau încă de marți de avertizarea ANM.

Cristian Matei

Astfel, bucureștenii s-au trezit miercuri, 18 februarie, încă de la ora patru și jumătate dimineața, din cauza avertizării de tip RO-Alert, care anunța cod roșu de ninsori abundente, care vor crește stratul de zăpadă la aproximativ 50 de cm.

Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, principalele bulevarde și străzi din Capitală erau în continuare pline de zăpadă, iar circulația pietonilor și transportul public erau aproape blocate sau - în cel mai bun caz- se desfășura cu dificultate.

Într-o conferință de presă organizată la ora 11.00, primarul general a încercat să prezinte situația acțiunilor de deszăpezire, însă câțiva jurnaliști au vrut să știe de ce s-a circulat atât de greu în București, în condițiile în care au existat atât avertizări ale ANM privind posibilitatea formării unui strat de zăpadă în București de 50 de centimetri încă de marți, precum și o alertă de la Departamentul de Situații de Urgență.

Răspunsul lui Ciprian Ciucu a fost că există posibilitatea aplicării unor amenzi firmelor de salubrizare care nu și-au îndeplinit obligațiile de deszăpezire, dar și că ... ”a nins foarte mult”.

Reporter: Domnule primar, mă scuzați că intervin, dar, totuși, la 7 dimineața, vă pot garanta că pe multe străzi principale, oamenii erau nevoiți să meargă pe carosabil, printre mașini, în condițiile în care la ora 04.30 ne-am trezit cu toții din cauza sau datorită mesajului RO-Alert. Adică, de la ora 04.30 dimineața până la ora șapte, șapte și, nici măcar străzile principale nu au fost deszăpezite, astfel încât oamenii să poată să meargă în siguranță pe trotuar. În plus de asta, spuneați că oamenii ar trebui să nu circule cu mașina în această perioadă. Și, totuși, am văzut că în această dimineață, transportul de la STB nu te puteai baza pe el. 

Reporter: Domnule primar, ca să o completez pe colega mea, la ora 09.00 dimineața bulevardele din București erau albe.

Primarul general Ciprian Ciucu: ”În primul rând, Primăria Capitalei, Comitetul, poate coordona și poate amenda dacă operatorii de salubrizare nu și-au respectat programul. (...) În al doilea rând, a nins foarte mult. A nins foarte foarte mult. Azi noapte, eu am fost pe teren până târziu și chiar dacă treceau - și eu am și sunat la Sectorul 6, zic, mă, de ce nu ați trecut? Și mi-au trimis fotografii. Domnule primar, am trecut în urmă cu o jumătate de oră, dar din cauza viscolului și a zăpezii abundente nu putem avea pretenția ca totul să fie efectiv imediat la negru. Dacă au fost întârzieri, evident, noi putem să amendăm operatorul de salubrizare. Dar trebuie să luăm în calcul că a nins foarte foarte mult.

Reporter: Domnule primar, vă pot arăta trotuare de la ora opt dimineața ...

Primarul general Ciprian Ciucu: ”Nu există capacități ...”

Reporter: ... la Universitate, domnule primar, unde nu se putea circula pe trotuar.

Reporter: ... Piața Victoria, Calea Victoriei ... Doar la Primăria Capitalei era dat cu sare și era la negru.

Primarul general Ciprian Ciucu: ”În acest moment în București s-a intervenit sau se intervine undeva la 1800 de muncitori. Sunt mii de străzi. Și zeci de mii de trotuare.

Primarul a mai spus că activităţile de salubrizare sunt realizate de către primăriile de sector, unele dintre acestea având propriile servicii de salubrizare, în timp ce altele au contracte cu firme private.

De asemenea, Ciucu a afirmat că activitatea de deszăpezire este îngreunată şi de numărul mare de maşini parcate pe marginile drumurilor. 

”Noi ne-am concentrat în această dimineaţă pe facilitarea accesului în special către spitale pentru că au fost probleme şi nu puteau ajunge ambulanţele. Alte probleme pe care le-am avut şi încă le avem ţin de transportul STB, în special transportul electric pentru că nu întotdeauna s-a eliberat prima bandă şi troleibuzele nu au avut acces la liniile de electricitate”, a mai declarat primarul general, potrivit News.ro.

Ciucu: ”Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate”

Ulterior, în jurul orei 17.00, primarul Ciprian Ciucu a revenit cu un comunicat de presă, în care afirmă că este posibil ca operatorii de salubrizare de la sectoare - care se ocupă și de deszăpezire - să fi raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni ”decât au fost în realitate”.

De asemenea, edilul a anunțat că Poliția Locală a Municipiului București ”continuă cercetările” și că, dacă se va constata acest fapt, operatorii de salubrizare ”vor trebui să fie amendați”.

Mesajul integral al primarului general, Ciprian Ciucu:

Ciprian Ciucu: 

Primăria Capitalei nu are operatori de salubrizare, doar sectoarele au. PMB are rol de coordonare și monitorizare. 

Se pare că operatorii de salubrizare de la sectoare au raportat mai multe utilaje în teren și mai mulți oameni decât au fost în realitate. Poliția Locală a Municipiului București continuă cercetările și, dacă se confirmă, vor trebui să fie amendați. Ce trebuie să știți e că principala responsabilitate a deszăpezirii o au primarii de sector. Și ei înșiși trebuie să facă controale, să verifice dacă operatorii de salubrizare au suficiente utilaje în bază. 

E adevărat, STB a avut o problemă cu troleibuzele și tramvaiele, partea electrică, deoarece operatorii de salubrizare de la sectoare nu au eliberat suficient prima bandă, iar troleibuzele nu au avut acces la alimentare. Tramvaiele au avut probleme pentru că nu s-au deszăpezit corect intersecțiile. Din acest motiv m-am dus dimineață la Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență, de aceea am chemat reprezentanții sectoarelor, tocmai pentru a-i pune pe salubriști împreună cu STB pentru a rezolva fiecare situație în parte. 

Acum se circulă în condiții de iarnă, dar lucrurile încep să intre în normal.”

Sursa: ProTV

GALERIE FOTO Ucraineanul interzis la Jocurile Olimpice a primit 200.000 de dolari, exact suma pentru o medalie de aur!
GALERIE FOTO Ucraineanul interzis la Jocurile Olimpice a primit 200.000 de dolari, exact suma pentru o medalie de aur!
