Cinci ţări europene, şi anume Regatul Unit, Franţa, Germania, Olanda şi Suedia, au afirmat sâmbătă că o toxină mortală cunoscută sub numele de epibatidină, prezentă în pielea unei specii de broască ecuadoriană, care nu se găseşte în mod natural în Rusia, a fost detectată în analizele de laborator efectuate asupra probelor prelevate din corpul activistului.

Respectivele ţări nu au oferit detalii despre analizele la care s-au referit, afirmând doar că Moscova avea "mijloacele, motivul şi oportunitatea" de a-i administra otrava activistului aflat în detenţie.

Rusia cere dovezi concrete

Prin urmare, Rusia le cere acum să prezinte dovezile. "Toate acuzaţiile împotriva Rusiei au fost de tipul "foarte probabil". Nu au existat detalii precise. A fost pur şi simplu o proclamaţie menită să devină actul de deschidere al conferinţei (de securitate) de la Munchen şi să eclipseze dosarele Epstein", dosarele legate de pedofilul miliardar care trafica sexual fete pentru membri ai elitelor politice şi de afaceri occidentale, a declarat la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

"Le solicităm să ne furnizeze date concrete asupra acestei chestiuni", a indicat ea, după ce Kremlinul a respins categoric acuzaţiile europene, în timp ce văduva lui Navalnîi, Iulia Navalnaia, crede că adevărul despre moartea soţului ei a fost în sfârşit dezvăluit.

Istoricul acuzațiilor de otrăvire

Alexei Navalnîi, despre care Kremlinul afirmă că lucra pentru CIA-ul american, l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că a ordonat serviciului de informaţii FSB să-l otrăvească în august 2020 cu substanţa chimică Noviciok. Transferat la un spital în Germania după acea otrăvire, opozantul rus a revenit la Moscova în ianuarie 2021, cu toate că era conştient că risca să fie arestat, lucru care de altfel s-a întâmplat.

În momentul decesului, survenit pe 16 februarie 2024 în închisoare în circumstanţe nedezvăluite, în timp ce executa o sentinţă de 19 ani de detenţie, el avea deja numeroase probleme de sănătate din cauza unei greve a foamei şi a otrăvirii căreia îi supravieţuise miraculos în 2020.

Activistul rus a denunţat drept politice numeroasele sale procese, considerându-le o modalitate de a-l pedepsi pentru opoziţia împotriva preşedintelui Vladimir Putin.