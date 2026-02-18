Telegram, unul dintre cele mai populare servicii de mesagerie din Rusia, este folosit pe scară largă de către forţele ruse care luptă în Ucraina, dar se află sub presiunea autorităţilor, care au impus restricţii ca urmare, consideră acestea, a eşecului aplicaţiei de a şterge conţinutul cu caracter extremist.

"Există numeroase indicii că agenţiile de informaţii străine au acces la corespondenţa din mesageria (Telegram) şi utilizează aceste date împotriva armatei ruse", a declarat Şadaiev, potrivit agenţiei de ştiri Interfax, informează Reuters.

Roskomnadzor, organismul care reglementează comunicaţiile din Rusia, a declarat că încetineşte serviciul Telegram în contextul unei mai ample represiuni a aplicaţiilor de mesagerie deţinute de străini, pe care le acuză că nu respectă legislaţia naţională.

Kremlinul a confirmat săptămâna trecută că aplicaţia de mesagerie americană WhatsApp, deţinută de Meta Platforms META.O, a fost complet blocată pentru nerespectarea legislaţiei naţionale, sugerând cetăţenilor ruşi să folosească în schimb MAX, o "mesagerie naţională" susţinut de stat.

Criticii susţin că MAX este un instrument de supraveghere, dar autorităţile ruse neagă această acuzaţie.