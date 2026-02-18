”Negocierile s-au desfăşurat timp de două zile. Ele au durat foarte mult timp ieri (marţi), în diverse formate, şi aproximativ două ore azi (miercuri)”, a declarat unor jurnalişti don presa rusă de stat şeful delegaţiei ruse, Vladimir Medinski, scrie AFP.

Vladimir Medinski a catalogat ceste negocieri drept ”dificile, dar profesioniste”.

Divergențe în puncte-cheie și „progrese”

Aceste negocieri au condus la ”progrese”, a anunţat miercuri, la sfrşitul acestor întâlniri, la Geneva, şeful delegaţiei ucrainerne Rustem Umerov.

”Această muncă complxă necesită acordul tuturor părţilor şi un timp care să fie suficient. Există progrese, însă nu se poate divulga niciun detaliu în acest stadiu”, a declarat negociatorul ucrainean unui grup mic de jurnalişti, la ieşirea de la cea de a doua zi de negocieri tripartite în vderea opririi Războiului din Ucraina.

Preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski a anunţat miercuri, cu toate acestea, că poziţiile Kievului şi Moscovei diferă în continuare în puncte-cheie.

”Putem vedea că s-a făcut o anumită muncă de pregătire, însă, pentru moment, poziţiile diferă” în problemele ”sensibile” ale teritoriilor şi Centralei Nucleare Zaporojie, ocupată de către armata rusă, le-a declarat Volodimir Zelenski unor jurnalişti, inclusiv de la AFP.

El a evocat ”negocieri deloc uşoare”.

Aceste negocieri au fost împărţite în două grupuri de lucru - unul cu privire la aspectele politice ale soluţionării conflictului, celălalt cu privire la aspecte militare.

În privinţa părţii militare, Volodimir Zelenski a anunţat că cele două părţi s-au înţeles cu privire la ”aproape toate punctele” referitoare la implementarea şi monitorizarea unei eventuale încetări a focului.

”Această supraveghere se va face, cu siguranţă, cu participarea americanilor. Văd în asta un semnal pozitiv”, a declarat Volodimir Zelenski.

Însă el a subliniat că o astfel de încetarea focului necesită, în prealabil, de o ”voinţă politică” comună care, pentru, moment, pare să fie departe de a exista.

Rusia revendică noi cuceriri în Ucraina

Volodimir Zelenski a estimat miercuri că negocierile de la Geneva sunt ”dificile” şi a acuzat Moscova de faptul că încearcă ”să le tărăgăneze ca lungime”.

Ucrainenii şi ruşii au reluat miercuri negocierile, mediate de americani, în căutarea unei ieşiri din Războiul din Ucraina, în urma unor negocieri marţi care au dat semne de progrese şi după un nou val de atacuri ruseşti nocturne în Ucraina.

Această întâlnire a avut loc după ce Rusia a lansat o rachetă balistică şi 126 de drone împotriva Ucrainei, în noaptea de marţi spre miercuri, potrivit Forţelor Aeriene ucrainene.

Moscova a revendicat miercuri cucerires satului Krînîcine, în regiunea Zaporojie (sud) şi satului Harkivka, situat la frontiera cu Rusia, în regiunea Sumî (nord-est).

Cele trei delegaţii s-au întâlnit din nou, miercuri, cu uşile închise, la Hotelul InterContinental, la Geneva, în urma unor discuţii ”foarte tensionate” marţi, potrivit unei surse apropiate delgaţiei ruse.

”Consilieri” din patru ţări europene - Germania, Franţa, Regatul Unit şi Italia - au fost prezente la Geneva marţi. Prezenţa lor miercuri dimineaţa nu a fost confirmată.