Reacția regimului Maduro, după ce capitala Venezuelei a fost bombardată. A fost decretată „stare de tulburare externă”

Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.

Explozii, zgomote puternice şi avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, în primele ore ale zilei de sâmbătă, pe fondul informaţiilor că Trump ar fi ordonat atacul.

Într-o declaraţie, guvernul Venezuelei a confirmat că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul public de televiziune VTV, administrația președintelui Nicolas Maduro a condamnat ceea ce a numit un „act grav de agresiune” îndreptat atât împotriva zonelor civile, cât și militare din Caracas și cele trei state.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în declaraţie, care solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

„Oameni, ieşiţi în stradă!”, îndeamnă declaraţia. „Guvernul bolivarian face apel la toate forţele sociale şi politice din ţară să activeze planurile de mobilizare şi să respingă acest atac imperialist”, transmit autorităţile.

Declaraţia anunţă că preşedintele Nicolás Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă”, potrivit News.ro

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













