Reacția regimului Maduro, după ce capitala Venezuelei a fost bombardată. A fost decretată „stare de tulburare externă”

03-01-2026 | 10:27
Nicolas Maduro
Getty

Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.  

Alexandru Toader

Explozii, zgomote puternice şi avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, în primele ore ale zilei de sâmbătă, pe fondul informaţiilor că Trump ar fi ordonat atacul.

Într-o declaraţie, guvernul Venezuelei a confirmat că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua. Într-o declarație televizată difuzată de postul public de televiziune VTV, administrația președintelui Nicolas Maduro a condamnat ceea ce a numit un „act grav de agresiune” îndreptat atât împotriva zonelor civile, cât și militare din Caracas și cele trei state.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în declaraţie, care solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

„Oameni, ieşiţi în stradă!”, îndeamnă declaraţia. „Guvernul bolivarian face apel la toate forţele sociale şi politice din ţară să activeze planurile de mobilizare şi să respingă acest atac imperialist”, transmit autorităţile.

Donald Trump
Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă”

Declaraţia anunţă că preşedintele Nicolás Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă”, potrivit News.ro

Explozii puternice în Caracas: „Este bombardat cu rachete”. CBS: Trump a ordonat atacul. Casa Albă, fără comentarii | VIDEO
Explozii puternice în Caracas: „Este bombardat cu rachete”. CBS: Trump a ordonat atacul. Casa Albă, fără comentarii | VIDEO

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora României), sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă”
Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă”

Guvernul de la Caracas consideră afirmaţia de sâmbătă a preşedintelui american Donald Trump despre închiderea spaţiului aerian venezuelean o „ameninţare colonialistă" incompatibilă cu legislaţia internaţională, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

Trump se arată „mai mult sau mai puţin hotărât
Trump se arată „mai mult sau mai puţin hotărât" față de Venezuela. „Am făcut multe progrese”

Donald Trump s-a declarat vineri „mai mult sau mai puţin hotărât" în ce priveşte intenţiile sale în legătură cu Venezuela, al cărei guvern este de părere că desfăşurarea americană în Caraibe este menită să răstoarne regimul de la Caracas, scrie AFP.

Explozii puternice în Caracas: „Este bombardat cu rachete”. CBS: Trump a ordonat atacul. Casa Albă, fără comentarii | VIDEO
Explozii puternice în Caracas: „Este bombardat cu rachete”. CBS: Trump a ordonat atacul. Casa Albă, fără comentarii | VIDEO

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora României), sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, din cauza viscolului
Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, din cauza viscolului

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă. În unele zone, traficul a fost oprit.

Previziuni politice pentru 2026. Care sunt cotele în cazul a şase scenarii posibile pe plan internaţional -Politico
Previziuni politice pentru 2026. Care sunt cotele în cazul a şase scenarii posibile pe plan internaţional -Politico

Publicaţia POLITICO invită la un pariu chibzuit pe politica externă, oferind cote pentru câteva scenarii posibile pe scena internaţională în 2026.

