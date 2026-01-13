Primarul socialist din New York s-a mutat în „casa bântuită”. Zohran Mamdani a descoperit problema: „n-are bideu”

Stiri externe
13-01-2026 | 10:18
Zohran Mamdani
IMAGO

Primarul Zohran Mamdani și prima doamnă a orașului, Rama Duwaji, s-au mutat oficial luni într-o vilă istorică, Gracie Mansion și au venit cu o mulțime de idei pentru băile reședinței primarului, veche de 227 de ani.

autor
Mihai Niculescu

„Un lucru pe care îl vom schimba este instalarea câtorva bideuri în Gracie Mansion”, a declarat Mamdani în fața clădirii emblematice din Upper East Side, potrivit New York Post.

„Este o speranță ambițioasă. Vom vedea dacă vom reuși să o realizăm” a adăugat primarul socialist.

Pe lângă renovarea instalațiilor sanitare, progresistul Mamdani a promis că nu va lăsa mediul impunător să-l schimbe în modul de a fi.

El spune că va continua să ia metroul, autobuzul și bicicletele urbane pentru deplasări

„Deși astăzi nu se depune niciun depozit de garanție, Rama și cu mine intenționăm să ne străduim în fiecare zi să fim cei mai buni custozi posibili ai acestei frumoase case, pentru că știm că suntem doar ocupanții ei temporari. Asta nu înseamnă doar un nou strat de vopsea. Înseamnă, de asemenea, să fim conștienți de modul în care această proprietate istorică reprezintă structura civică a orașului, să fim atenți la modul în care gestionăm spațiul și să îl deschidem newyorkezilor care nu au deseori ocazia să viziteze un astfel de loc, a spus el.

Mamdani a păstrat tăcerea până după alegerile din noiembrie cu privire la faptul dacă se va muta efectiv în reședința primarului și va renunța la apartamentul său cu chirie reglementată, în valoare de 2.300 de dolari, din Astoria, Queens.

Duwaji, soția sa artistă, a fost deranjată vizibil când a fost întrebată de un reporter de la The Cut dacă va deveni locuitoare a Upper East Side, potrivit unui recent articol de pe coperta revistei glossy.

Însă, în cele din urmă, cuplul a decis să se mute la Gracie Mansion din motive de securitate.

Mamdani părea în toane bune în timpul mutării, glumind pe seama convingerii predecesorului său, primarul Eric Adams, că Gracie Mansion era bântuită.

„Încă nu am întâlnit fantoma și nici nu am auzit de ea”, a glumit el.

Mamdani a lăsat de asemenea să se înțeleagă că va adopta în curând o pisică.

„În prezent fac vaccinuri antialergice pentru a putea combate alergia la pisici”, a spus el. „Asta sper.”

Sursa: Pro TV

Etichete: new york, Zohran Mamdani,

Dată publicare: 13-01-2026 10:12

