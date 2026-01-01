Zohran Mamdani, primul primar care a jurat pe Coran. A fost învestit într-o stație de metrou abandonată din New York

Zohram Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Socialistul a fost primul edil care a jurat pe Coran.

În vârstă de 34 de ani, membru al Adunării Statului Queens, Zohran Mamdani a devenit cel de al 112-lea primar, fiind investit de către procurorul general al statului New York, Letitia James, sub Primărie, într-o veche stație de metrou abandonată, cu valoare de simbol.

Procurorul general al statului l-a investit pe deputatul de 34 de ani din Queens în funcția de al 112-lea primar al orașului – și al doilea cel mai tânăr – în prezența soției sale, artista Rama Duwaji, arată New York Post.

„Este cu adevărat o onoare și un privilegiu unic în viață”, a declarat Mamdani după ce a jurat să-și îndeplinească cu fidelitate îndatoririle de primar și a plătit taxa de înregistrare de 9 dolari în numerar.

Mamdani le-a urat, de asemenea, newyorkezilor „atât din interiorul tunelului, cât și de deasupra” un An Nou fericit.

„Abia aștept să vă văd pe toți mâine, când vom începe mandatul nostru”, a spus el.

„Voi fi mama orașului New York”

După ceremonie, Mamdani l-a numit pe Mike Flynn, fost director al Departamentului Transporturilor, în funcția de comisar al DOT. „Nu mă pot gândi la o persoană mai potrivită”, a spus Mamdani. Flynn a început ca manager de proiect pentru programele DOT destinate pietonilor și bicicliștilor în 2005 și a avansat până la funcția de director de planificare a capitalului și inițiere de proiecte când a părăsit agenția în 2014, potrivit paginii sale de LinkedIn.

Mamdani și echipa sa „înțeleg în mod fundamental rolul pe care îl joacă transportul în viața de zi cu zi a newyorkezilor”, a spus noul comisar, promițând că, sub conducerea sa, DOT „va gândi la scară mare și va realiza lucruri mari în cadrul agendei noastre ambițioase”.

„Sunt recunoscător, domnule primar, pentru că mi-ați încredințat acest rol crucial, pe care îl consider slujba vieții mele, și sunt pregătit, sunt entuziasmat, să mă apuc de treabă și să obțin rezultate concrete pentru newyorkezi”, a adăugat Flynn.

Mama lui Mamdani, Mira Nair, a declarat reporterilor la vechea stație că nu și-a imaginat niciodată că fiul ei va deveni primar.

Întrebată dacă va fi implicată, ajutându-și fiul cu sfaturi, Nair a răspuns: „Desigur, voi fi mama orașului New York”.

De ce a ales stația abandonată de metrou

Locația maiestuoasă pentru ceremonie a fost aleasă deoarece simboliza moștenirea unui New York ambițios, a spus Mamdani, făcând referire la agenda lui socialistă radicală.

„Când stația Old City Hall s-a deschis pentru prima dată în 1904 – una dintre cele 28 de stații de metrou originale din New York – era un monument fizic al unui oraș care a îndrăznit să fie atât frumos, cât și să construiască lucruri mărețe care să transforme viața oamenilor muncitori”, a spus Mamdani despre vechea stație.

„Această ambiție nu trebuie să rămână doar o amintire din trecutul nostru și nici nu trebuie să fie izolată doar în tunelurile de sub Primărie: va fi scopul administrației care are norocul să slujească newyorkezii din clădirea de deasupra.”

Al doilea mandat, ca dificultate, din America

Ceremonia lui Mamdani din stația de metrou – un eveniment restrâns, la care au participat puțini reprezentanți ai mass-media – va fi urmată joi după-amiază de o petrecere jubilantă în cartier, la care mii de oameni vor urmări în fața Primăriei cum senatorul american Bernie Sanders (I-Vt.) îl investește din nou pe noul primar.

Petrecerea progresistă va deveni însă probabil repede o amintire îndepărtată, pe măsură ce Mamdani se va apuca să guverneze efectiv orașul New York – o sarcină descrisă adesea ca fiind a doua cea mai dificilă din America.

Mamdani, membru al Partidului Socialist Democrat din America, a preluat funcția de la primarul Eric Adams, un democrat conservator și fost polițist, al cărui singur mandat a fost marcat de acuzații de corupție, chiar dacă orașul a înregistrat progrese în combaterea criminalității și a crizei locuințelor.

