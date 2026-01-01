Zohran Mamdani, primul primar care a jurat pe Coran. A fost învestit într-o stație de metrou abandonată din New York

Stiri actuale
01-01-2026 | 16:34
zohran mamdani investire
Getty

Zohram Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Socialistul a fost primul edil care a jurat pe Coran.

autor
Mihai Niculescu

În vârstă de 34 de ani, membru al Adunării Statului Queens, Zohran Mamdani a devenit cel de al 112-lea primar, fiind investit de către procurorul general al statului New York, Letitia James, sub Primărie, într-o veche stație de metrou abandonată, cu valoare de simbol.

Procurorul general al statului l-a investit pe deputatul de 34 de ani din Queens în funcția de al 112-lea primar al orașului – și al doilea cel mai tânăr – în prezența soției sale, artista Rama Duwaji, arată New York Post.

„Este cu adevărat o onoare și un privilegiu unic în viață”, a declarat Mamdani după ce a jurat să-și îndeplinească cu fidelitate îndatoririle de primar și a plătit taxa de înregistrare de 9 dolari în numerar.

Mamdani le-a urat, de asemenea, newyorkezilor „atât din interiorul tunelului, cât și de deasupra” un An Nou fericit.

Citește și
Zohran Mamdani
Prima măsură a primarului ales din New York. Zohran Mamdani va opri evacuarea taberelor de corturi din centru

„Abia aștept să vă văd pe toți mâine, când vom începe mandatul nostru”, a spus el.

Voi fi mama orașului New York”

După ceremonie, Mamdani l-a numit pe Mike Flynn, fost director al Departamentului Transporturilor, în funcția de comisar al DOT. „Nu mă pot gândi la o persoană mai potrivită”, a spus Mamdani. Flynn a început ca manager de proiect pentru programele DOT destinate pietonilor și bicicliștilor în 2005 și a avansat până la funcția de director de planificare a capitalului și inițiere de proiecte când a părăsit agenția în 2014, potrivit paginii sale de LinkedIn.

Mamdani și echipa sa „înțeleg în mod fundamental rolul pe care îl joacă transportul în viața de zi cu zi a newyorkezilor”, a spus noul comisar, promițând că, sub conducerea sa, DOT „va gândi la scară mare și va realiza lucruri mari în cadrul agendei noastre ambițioase”.

„Sunt recunoscător, domnule primar, pentru că mi-ați încredințat acest rol crucial, pe care îl consider slujba vieții mele, și sunt pregătit, sunt entuziasmat, să mă apuc de treabă și să obțin rezultate concrete pentru newyorkezi”, a adăugat Flynn.

Mama lui Mamdani, Mira Nair, a declarat reporterilor la vechea stație că nu și-a imaginat niciodată că fiul ei va deveni primar.

Întrebată dacă va fi implicată, ajutându-și fiul cu sfaturi, Nair a răspuns: „Desigur, voi fi mama orașului New York”.

De ce a ales stația abandonată de metrou

Locația maiestuoasă pentru ceremonie a fost aleasă deoarece simboliza moștenirea unui New York ambițios, a spus Mamdani, făcând referire la agenda lui socialistă radicală.

„Când stația Old City Hall s-a deschis pentru prima dată în 1904 – una dintre cele 28 de stații de metrou originale din New York – era un monument fizic al unui oraș care a îndrăznit să fie atât frumos, cât și să construiască lucruri mărețe care să transforme viața oamenilor muncitori”, a spus Mamdani despre vechea stație.

„Această ambiție nu trebuie să rămână doar o amintire din trecutul nostru și nici nu trebuie să fie izolată doar în tunelurile de sub Primărie: va fi scopul administrației care are norocul să slujească newyorkezii din clădirea de deasupra.”

Al doilea mandat, ca dificultate, din America

Ceremonia lui Mamdani din stația de metrou – un eveniment restrâns, la care au participat puțini reprezentanți ai mass-media – va fi urmată joi după-amiază de o petrecere jubilantă în cartier, la care mii de oameni vor urmări în fața Primăriei cum senatorul american Bernie Sanders (I-Vt.) îl investește din nou pe noul primar.

Petrecerea progresistă va deveni însă probabil repede o amintire îndepărtată, pe măsură ce Mamdani se va apuca să guverneze efectiv orașul New York – o sarcină descrisă adesea ca fiind a doua cea mai dificilă din America.

Mamdani, membru al Partidului Socialist Democrat din America, a preluat funcția de la primarul Eric Adams, un democrat conservator și fost polițist, al cărui singur mandat a fost marcat de acuzații de corupție, chiar dacă orașul a înregistrat progrese în combaterea criminalității și a crizei locuințelor.

Sursa: New York Post

Etichete: new york, primar, investire, Zohran Mamdani,

Dată publicare: 01-01-2026 16:27

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: Jurământ la miezul nopții – „Inaugurarea unei noi ere” anti Trump
Stiri externe
Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: Jurământ la miezul nopții – „Inaugurarea unei noi ere” anti Trump

Zohran Mamdani, democratul progresist de 34 de ani și adversar declarat al lui Donald Trump, devine joi, 1 ianuarie 2026, primul primar musulman din istoria New York-ului.

Prima măsură a primarului ales din New York. Zohran Mamdani va opri evacuarea taberelor de corturi din centru
Stiri externe
Prima măsură a primarului ales din New York. Zohran Mamdani va opri evacuarea taberelor de corturi din centru

Primarul Zohran Mamdani a promis joi că va opri evacuarea taberelor de corturi din New York, punând capăt unei inițiative promovate de fosta administrație Adams de la preluarea mandatului.

Netanyahu a spus că va merge la New York în ciuda amenințărilor venite din partea lui Mamdani
Stiri externe
Netanyahu a spus că va merge la New York în ciuda amenințărilor venite din partea lui Mamdani

Premierul israelian a declarat miercuri că intenționează în continuare să meargă la New York, în ciuda amenințărilor primarului ales Zohran Mamdani că îl va aresta în baza unui mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, relatează AFP.

Întâlnire neașteptată între Trump și Zohran Mamdani. Noul primar al New York-ului, întrebat dacă președintele este „fascist”
Stiri externe
Întâlnire neașteptată între Trump și Zohran Mamdani. Noul primar al New York-ului, întrebat dacă președintele este „fascist”

Președintele american Donald Trump a promis vineri să-l „ajute” pe Zohran Mamdani să facă din New York un oraș „puternic și foarte sigur”, într-o întâlnire în Biroul Oval cu primarul socialist ales, relatează AFP.

Întâlnire surpriză la Washington. Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe Mamdani după ce l-a numit „primar comunist”
Stiri externe
Întâlnire surpriză la Washington. Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe Mamdani după ce l-a numit „primar comunist”

Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican.

Recomandări
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion
Stiri externe
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion

Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.

Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea
Stiri Economice
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea

Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28