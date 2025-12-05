Prima măsură a primarului ales din New York. Zohran Mamdani va opri evacuarea taberelor de corturi din centru

05-12-2025 | 10:19
Zohran Mamdani
IMAGO

Primarul Zohran Mamdani a promis joi că va opri evacuarea taberelor de corturi din New York, punând capăt unei inițiative promovate de fosta administrație Adams de la preluarea mandatului.

autor
Mihai Niculescu

Socialistul le-a declarat reporterilor, în cadrul unei conferințe de presă pe o altă temă, că va opri toate evacuările din taberele improvizate odată cu venirea noului an, când va depune jurământul ca primar.

„Dacă nu le oferiți newyorkezilor fără adăpost locuințele de care au atâta nevoie, atunci nu puteți considera că ceea ce faceți este un succes”, l-a atacat pe fostul primar, criticat pentru că nu le-a oferit persoanelor fără adăpost locuințe permanente după evacuări, transmite New York Post.

„Vom adopta o abordare care înțelege că misiunea sa este de a conecta acești newyorkezi la locuințe”, a spus Mamdani.

„Fie că este vorba de locuințe sociale, fie că este vorba de locuințe de închiriat, indiferent de tipul de locuință, pentru că ceea ce am observat este tratarea persoanelor fără adăpost ca și cum ar fi o parte naturală a vieții în acest oraș, când, de fapt, este mai degrabă o reflectare a unei alegeri politice” a mai spus primarul ales.

Zohran Mamdani nu a oferit însă detalii concrete despre modul în care intenționează să abordeze numeroasele plângeri referitoare la taberele de persoane fără adăpost din oraș. În primele 11 luni ale anului 2025, autoritățile locale au primit peste 45.000 de plângeri referitoare la taberele improvizate de corturi din centrul New-York-ului.

Fostul primar desființa corturi

Fostul primar, Eric Adams, a făcut din eliminarea taberelor de corturi o prioritate după preluarea funcției în 2022.

„Nu putem tolera aceste locuințe improvizate și nesigure de pe marginea autostrăzilor, în copaci, în fața școlilor, în parcuri. Este pur și simplu inacceptabil și nu voi permite să se întâmple așa ceva”, declara Adams în martie 2022, când a lansat inițiativa.

Însă puțini dintre cei evacuați din corturi au ajuns într-o locuință. În anul următor că aproximativ 95% dintre persoanele fără adăpost s-au întors pe străzi la scurt timp după ce autoritățile municipale au demontat taberele.

Sursa: Pro TV

Etichete: new york, primar, Zohran Mamdani,

Dată publicare: 05-12-2025 10:03

