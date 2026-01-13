Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale

Stiri actuale
13-01-2026 | 11:08
spital constanta

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.

autor
Sabrina Saghin

Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală. În unele zone ale spitalului, spune Dr. Alexandru Rogobete, subt numai 16 grade celsius. La acest institut s-au amânat deja intervenţiile chirurgicale care nu sunt urgenţe, iar internările au fost temporizate tot în funcţie de urgenţa acestora.

Ministerul monitorizează instalațiile spitalelor

La Institutul Clinic Fundeni situaţia revine încet, încet la normal, spune ministrul care a afirmat şi că echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică merg cu o anumită constanţă în unităţile sanitare cu probleme pentru a monitoriza consumul instalaţiilor care se folosesc pentru a suplini lipsa căldurii, astfel încât să nu se ajungă la o suprasarcină şi implicit la o catastrofă.

„Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei.

Împreună am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalaţiile pentru a monitoriza consumul şi pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă.

Citește și
ger tara
Ger în toată țara. La Timișoara temperatura a ajuns la - 12 grade. Un copac căzut și a blocat ușa unui magazin, în Baia Mare

Până în momentul de faţă, indicatorii electrici sunt în condiţii stabile, dar sigur că monitorizăm în continuare, aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal.

Este delicat, este dificil pentru că discutăm despre pacienţi critici, pacienţi cu diverse patologii pentru care temperatura este esenţială în recuperare”, a explicat Ministrul Sănătăţii.

Intervenţii amânate la CC Iliescu

Intervenţii chirurgicale amânate la Institutul CC Iliescu din Capitală, pentru a nu pune pacienţii şi personalul medical în pericol, spune Ministrul Sănătăţii. 16 grade în anumite saloane, zone, ale unităţii sanitare

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgenţe şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical.

Se fac internări doar că sunt temporizate cele care pot fi amânate şi nu pun în pericol viaţa pacientului”, a spus Alexandru Rogobete.

Soluţii viitoare pentru spitalele strategice

O situaţie care se repetă în fiecare an. Ce soluţii se pot găsi? Spitalele mari, de urgenţă, spitalele strategice şi nu numai ar trebui să poată funcţiona de sine stătător, cu centrale proprii. În viitorul apropiat s-ar putea face investiţii în acest sens.

„Nu pot să-mi dau cu părerea pe reţelistică de energie, nu e apanajul meu. Dar cred că ar trebui pentru anumite spitale, în special pentru cele mari, de urgenţă, strategice, să realizăm investiţii astfel încât ele să devină independente din punct de vedere termic. Pentru spitalele mari să investim pentru a avea centrală proprie, de ce nu. În urma crizei pe care am avut-o cu apa, de exemplu, în Prahova, am ajuns la concluzia că pentru aceste spitale strategice este important, dar nu doar pentru ele, să avem un bazin de apă potabil care să asigure funcţionarea spitalului cel puţin 24/48 de ore. Cel puţin la Ministerul Sănătăţii încercăm să învăţăm din aceste erori repetitive care se văd de ani de zile, care nu au apărut nici în ultimele 6 luni, nici în ultimul an, sunt periodice, de ani de zile, dar cred că important este să privim strategic, spre dezvoltarea sistemului şi voi pune pe masa discuţiilor în acest an ca spitalele mari, spitalele de urgenţă, clinice, cele strategice sau pentru aceste spitale să investim astfel încât să aibă propria centrală termică şi pe viitor să reducem aceste riscuri”, a explicat pentru news.ro Ministrul Săntăţii.

Contactat de News.ro, directorul ASSMB a precizat că spitalele din subordinea instituţiei nu au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii. La Spitalul Colţea din Capitală, de exemplu, nu sunt probleme, unitatea saitară având centrală proprie pe gaz, motiv pentru care activitatea se desfăşoară în condiţii normale. 

Sursa: News.ro

Etichete: caldura, spitale,

Dată publicare: 13-01-2026 11:08

Articol recomandat de sport.ro
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Citește și...
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

Ger în toată țara. La Timișoara temperatura a ajuns la - 12 grade. Un copac căzut și a blocat ușa unui magazin, în Baia Mare
Stiri actuale
Ger în toată țara. La Timișoara temperatura a ajuns la - 12 grade. Un copac căzut și a blocat ușa unui magazin, în Baia Mare

Zăpada și frigul năprasnic - așa cum nu s-au mai văzut de câțiva ani - au făcut probleme în mai multe zone din țară. Gerul i-a pus la încercare pe cei care au avut drumuri de făcut - pietoni, șoferi sau livratori pe biciclete.

Termoenergetica a amânat din nou termenul de livrare a căldurii și apei calde. Toată România este sub cod galben de ger
Stiri actuale
Termoenergetica a amânat din nou termenul de livrare a căldurii și apei calde. Toată România este sub cod galben de ger

Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de blocuri din București fără căldură și apă caldă în parametri normali.

Recomandări
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat
Stiri externe
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59