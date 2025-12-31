Zohran Mamdani, primul primar musulman al New York-ului: Jurământ la miezul nopții – „Inaugurarea unei noi ere” anti Trump

Zohran Mamdani, democratul progresist de 34 de ani și adversar declarat al lui Donald Trump, devine joi, 1 ianuarie 2026, primul primar musulman din istoria New York-ului.

Mamdani își preia mandatul de patru ani cu o ceremonie simbolică la miezul nopții în stația de metrou istorică Old City Hall – scoasă din uz la mijlocul secolului trecut și accesibilă rar publicului –, în fața procurorului general al statului New York, Letitia James, inamic personal al lui Trump. Alegerea locației subliniază „angajamentul față de oamenii muncitori care mențin orașul în funcțiune în fiecare zi”, explică echipa sa de tranziție, conform news.ro.

Jurământ privat la miezul nopții, urmat de festivități

Tradiția newyorkeză cere o mică ceremonie privată la miezul nopții pentru claritate asupra tranziției puterii. Mamdani va depune jurământul în stația de metrou abandonată, sub Primărie, în prezența Letitiei James – procuroarea care l-a dat în judecată pe Trump pentru fraudă. Ceremonia va fi filmată, dar restrânsă.

Conform programului oficial, după-amiaza, o festivitate publică pe treptele Primăriei va reuni 4.000 de invitați în City Hall Plaza, cu muzică și discursuri transmise live pe Broadway pentru zeci de mii de spectatori. Senatorul Bernie Sanders, inspirația sa politică, va prezida ceremonia publică, iar Alexandria Ocasio-Cortez este invitată de onoare. Echipa lui Mamdani a numit evenimentul „Inaugurarea unei noi ere”.

De la Astoria la Gracie Mansion: Un primar tânăr, socialist și musulman

Născut în Uganda din părinți indieni, Mamdani a câștigat alegerile cu 50% din voturi, mobilizând un record de peste 2 milioane de alegători pe o platformă progresistă: înghețarea chiriilor, transport gratuit cu autobuzul, îngrijire copii universală și supermarketuri publice ieftine. L-a depășit cu 10 puncte pe Andrew Cuomo (independent) și pe republicanul Curtis Sliwa.

La 34 de ani, cel mai tânăr primar din istoria recentă, Mamdani se mută din apartamentul său modest din Astoria (zonă protejată de chirii stabilizate) în reședința oficială Gracie Mansion din Upper East Side. Soția sa, ilustratoarea siriană Rama Duwaji, a câștigat peste un milion de followeri pe Instagram din noiembrie, declarând pentru The Cut că vrea să folosească rolul de „primă-doamnă a orașului” „cât mai bine posibil, ca artistă”.

Contrast total cu Trump: De la întâlnire cordială la diferențe ireconciliabile

Mamdani, critic acerb al lui Trump pe imigrație și alte teme, a avut o întâlnire „cordială” la Casa Albă după victorie, dar a subliniat diferențele profundefață de președintele SUA. Trump l-a felicitat public, dar aliații săi au criticat „socialismul” său. Bancherii și mediul de afaceri, inițial îngrijorați de un posibil exod al bogaților, au început dialogul – orașul a mai avut primari progresiști ca Bill de Blasio și David Dinkins, care au gestionat bugete fără mari probleme.

Mamdani s-a înconjurat de colaboratori experimentați din administrații anterioare, inclusiv a lui Biden. Apărător al cauzei palestiniene, a oferit garanții comunității evreiești după demisia unei colaboratoare pentru tweet-uri antisemite vechi.

Finanțare record și promisiuni ambițioase

A strâns 2,6 milioane dolari pentru tranziție și festivități de la aproape 30.000 de donatori – record în acest secol, depășind chiar Bloomberg. Relațiile excelente cu guvernatoarea democrată Kathy Hochul facilitează aprobări pentru creșteri de taxe și programe sociale.

New York-ul, cu 8,5 milioane de locuitori și costuri prohibitive ale vieții, așteaptă un primar „revoluționar”. Unii cu speranță, alții cu teamă – Mamdani promite o „nouă eră” progresistă, în contrast total cu era Trump.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













