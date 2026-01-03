Israelul îl acuză pe Mamdani că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis”. Decizia primarului din New York

Ministerul de Externe al Israelului l-a acuzat pe noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, că a turnat „benzină antisemită peste un foc deschis” după ce a anulat un ordin recent al fostului primar Eric Adams, relatează The Guardian.

„În prima sa zi în funcţia de primar al New Yorkului, Mamdani îşi arată adevărata faţă: renunţă la definiţia IHRA (Alianţa Internaţională pentru Memoria Antisemitismului - n.r.) a antisemitismului şi ridică restricţiile în privinţa boicotării Israelului. Asta nu înseamnă leadership. Este benzină antisemită turnată peste un foc deschis”, a declarat Ministerul de Externe într-o postare pe X.

Ordinul privind definiția antisemitismului, revocat

Mamdani a revocat un ordin din perioada Adams care adopta definiţia antisemitismului dată de Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului, care, potrivit administraţiei anterioare, include „demonizarea Israelului şi aplicarea unui dublu standard ca forme de antisemitism contemporan”.

Întrebat despre criticile unui reporter de la Forward, un ziar evreiesc care a relatat experienţele evreilor din Statele Unite din 1897, Mamdani a recunoscut îngrijorările unui număr de organizaţii evreieşti cu privire la renunţarea la această definiţie, dar a promis că „protejarea evreilor din New York va fi o prioritate a administraţiei” sale.

„Administraţia mea se va remarca şi printr-un consiliu municipal care va depune eforturi neîncetate pentru a combate ura şi diviziunea, iar noi vom demonstra acest lucru prin combaterea urii în întreg oraşul, ceea ce include combaterea flagelului antisemitismului, prin finanţarea efectivă a prevenirii crimelor motivate de ură, prin celebrarea vecinilor noştri şi prin practicarea unei politici a universalităţii”, a declarat noul primar.

Într-un comunicat, filiala din New York a Consiliului pentru Relaţii Americano-Islamice (Cair-NY) a declarat că salută revocarea definiţiei „controversate şi excesiv de largi” a IHRA privind „antisemitismul”, care, potrivit acesteia, este „adesea utilizată pentru a cenzura criticile aduse rasismului şi crimelor împotriva umanităţii comise de guvernul israelian”.

„Ordinul primarului Adams ar fi consacrat definiţia controversată a IHRA privind antisemitismul, chiar dacă autorul său a afirmat că aceasta nu a fost niciodată destinată utilizării de către guvern şi chiar dacă definiţia excesiv de largă declară ca antisemite orice recunoaştere a rasismului guvernului israelian şi orice dezacord cu sionismul”, se arată în declaraţie. „Ordinul ar fi limitat în mod neconstituţional boicoturile doar împotriva Israelului”, arată organizaţia.

Consiliul a calificat ordinul lui Adams drept „un atac neconstituţional, de tip Israel First, asupra libertăţii de exprimare, care nu ar fi trebuit emis niciodată. „Îl aplaudăm pe primarul Mamdani pentru că l-a anulat imediat”, a transmis Consiliul.

Răspunsul Israelului a venit la câteva ore după ce Mamdani a emis un ordin de anulare a tuturor ordinelor executive emise de Adams după ce a fost pus sub acuzare pentru corupţie federală în 2024 – acuzaţii care, ulterior, au fost retrase în mod controversat.

Biroul lui Mamdani a declarat că decizia a fost luată pentru a asigura „un nou început pentru administraţia viitoare”.

Unul dintre ordinele lui Adams, acum revocat, interzicea funcţionarilor municipali care supervizează sistemul de pensii al oraşului să ia decizii în conformitate cu mişcarea de boicot şi sancţiuni (BDS), pe care Mamdani a declarat că o susţine.

Un al doilea ordin îi impunea comisarului poliţiei din New York, funcţie deţinută în prezent Jessica Tisch, să evalueze propunerile de reglementare a activităţilor de protest care au loc în apropierea lăcaşurilor de cult.

Acesta a fost emis după ce demonstraţiile din faţa unei sinagogi din Upper East Side, care găzduia un eveniment de promovare a imigraţiei în Israel, au stârnit acuzaţii de antisemitism.

„Oraşul New York a fost întotdeauna un creuzet al acestei naţiuni, dar, în ultimii ani, am văzut prea des cum persoanele de origine evreiască au fost izolate şi ţintite”, a declarat Adams luna trecută, adăugând că măsurile aveau scopul de a „proteja banii contribuabililor newyorkezi şi dreptul acestora de a-şi practica religia fără a fi hărţuiţi”.

Măsurile au fost considerate un efort de a-l frâna pe Mamdani, care a promis să guverneze ca un socialist democrat şi ale cărui comentarii anterioare despre Israel, inclusiv promisiunea de a retrage New York-ul din obligaţiunile guvernamentale israeliene, au stârnit o oarecare controversă.

Însă, în discursul său de joi de la învestire, Mamdani a avut grijă să-i liniştească pe newyorkezii de origine evreiască, spunând: „Unde altundeva ar putea un copil musulman ca mine să crească mâncând bagel şi somon afumat?”

El a depus jurământul pe Coran în faţa unui newyorkez evreu, senatorul Bernie Sanders din Vermont. La ceremonie au participat şi lideri religioşi evrei care nu l-au susţinut pe Mamdani în timpul campaniei sale.

„Ştiu că există unii care privesc această administraţie cu neîncredere sau dispreţ, sau care consideră că politica este definitiv compromisă”, a spus Mamdani.

„Şi, deşi numai acţiunile pot schimba mentalităţile, vă promit următorul lucru: dacă sunteţi newyorkezi, eu sunt primarul vostru. Indiferent dacă suntem sau nu de acord, vă voi proteja, voi celebra alături de voi, voi jeli alături de voi şi niciodată, nici măcar pentru o secundă, nu mă voi ascunde de voi” - a promis Mamdani.

După ce a emis prima sa serie de ordine executive, Mamdani a declarat că va menţine deschis biroul creat recent pentru combaterea antisemitismului. „Este o problemă pe care o luăm foarte în serios”, a declarat el reporterilor.

William Daroff, directorul executiv al Conferinţei preşedinţilor marilor organizaţii evreieşti americane, a calificat anularea de către Mamdani a ordinului lui Adams privind definiţia antisemitismului drept „un indicator îngrijorător al direcţiei în care conduce oraşul, la doar o zi de la preluarea conducerii”. Daroff a declarat pentru publicaţia liberală Forward că această măsură „diminuează capacitatea oraşului New York de a recunoaşte şi de a răspunde la antisemitism într-un moment în care incidentele continuă să crească”.

