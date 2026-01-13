Strategie anti-Trump în Groenlanda. Parlamentarii republicani și democrați „ocupă” insula ca să nu fie cucerită

13-01-2026
Donald Trump
Un grup de congresmeni americani din ambele emisfere politice urmează să viziteze Danemarca vineri și sâmbătă, în contextul tensiunilor create de amenințările președintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda.

Mihai Niculescu

Groenlanda este un teritoriu autonom danez cu importanță strategică, inclusiv pentru o bază aeriană americană, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Delegatia va fi condusă de senatorul democrat Chris Coons și îi va include pe senatorul republican Thom Tillis și pe democrații Jeanne Shaheen și Dick Durbin, alături de membri ai Camerei Reprezentanților, a anunțat biroul lui Coons într-un comunicat.

Vizita legislativilor americani are loc în timp ce Trump și-a reiterat dorința ca SUA să obțină Groenlanda, invocând motive de securitate pentru a preveni ca Rusia sau China să controleze insula. Acest plan a provocat tensiuni cu Danemarca și cu autoritățile din Groenlanda, care au declarat clar că insula nu este de vânzare.

Senatorul Tillis a subliniat că este esențial ca Congresul să fie „unit în sprijinirea aliaților noștri și în respectarea suveranității Danemarcei și Groenlandei”, în timp ce senatorul Durbin a avertizat că amenințările repetate ale lui Trump „nu ar face decât să slăbească alianța NATO”.

congres sua
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

În paralel, în Congres au fost introduse proiecte de lege concurente: unul care ar autoriza președintele să negocieze anexarea Groenlandei și altul care ar bloca finanțarea oricărei astfel de inițiative.

Dată publicare: 13-01-2026 10:40

