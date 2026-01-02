Primul ordin executiv al lui Zohran Mamdani i-a înfuriat pe evrei: „antisionist și antisemit”

02-01-2026 | 16:41
Zohran Mamdani
IMAGO

Israelul l-a acuzat vineri pe noul primar din New York, că a „turnat benzină antisemită pe focul deschis”, după ce politicianul de extremă stânga, antisionist, și-a petrecut prima zi în funcție revocând politicile orașului care susțineau statul evreu.

autor
Mihai Niculescu

Unul dintre ordinele executive revocate de Zohran Mamdani, semnat de fostul primar Eric Adams chiar luna trecută, interzicea oficialilor orașului să boicoteze sau să se retragă din acțiunile legate de Israel.

Potrivit New York Post, administrația lui Mamdani a abrogat, de asemenea, un ordin executiv care adopta definiția antisemitismului dată de Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului, care, potrivit administrației Adams, includea „demonizarea Israelului și aplicarea unui dublu standard ca forme de antisemitism contemporan”.

Definiția IHRA este considerată de mulți lideri evrei drept standardul în combaterea antisemitismului.

„În prima sa zi în funcția de primar al orașului New York, Mamdani își arată adevărata față: renunță la definiția IHRA a antisemitismului și ridică restricțiile privind boicotarea Israelului. Asta nu e leadership. E benzină antisemită turnată pe un foc deschis, a transmis Ministerul de Externe al Israelului într-o postare.

Mamdani a anulat, de asemenea, Ordinul Executiv 61 din luna trecută, care obliga NYPD să întărească măsurile de protecție a sinagogilor și a altor lăcașuri de cult împotriva hărțuirii din partea protestatarilor, inclusiv prin stabilirea unor zone în care demonstrațiile să fie interzise la o anumită distanță de intrarea într-o biserică, moschee sau sinagogă.

Critici: „încurajează antisemiții pro-Hamas”

Consiliera republicană din Brooklyn, Inna Vernikov, a criticat dur noile măsuri ale primarului pe rețelele de socializare.

„Trebuie să aplicăm legea federală care este deja în vigoare aici, deoarece antisemitii pro-Hamas încurajați de @NYCMayor vin!”, a postat ea pe X.

„Mamdani @NYCMayor tocmai a ANULAT ordinul executiv anterior care adopta definiția IHRA a antisemitismului. IHRA protejează de discriminare evreii care cred în autodeterminare și oferă claritate asupra definiției, a spus ea într-o postare separată.

Primul decret al lui Mamdani a fost revocarea tuturor decretelor emise de Adams începând cu data de 26 septembrie 2024 – ziua în care fostul primar a fost pus sub acuzare pentru corupție la nivel federal – „asigurând un nou început pentru administrația care urmează”, a transmis municipalitatea din New York.

Mamdani va reemite decretele pe care le susține în continuare, au insistat oficialii.

Sursa: New York Post

Dată publicare: 02-01-2026 16:33

