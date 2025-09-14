Un uluitor artefact creștin a fost descoperit în Emiratele Arabe Unite | VIDEO

14-09-2025 | 15:55
O cruce rară a fost descoperită recent în Emiratele Arabe Unite. Ea oferă informații despre istoria creștinismului din perioada timpurie a erei islamice.

Descoperirea, realizată pe insula Sir Bani Yas din Golful Persic, a fost anunțată în august de Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, relatează Fox News.

Insula găzduiește o varietate de stațiuni de lux și rezervații de faună sălbatică.

Oficialii au menționat într-un comunicat că descoperirea face parte din prima săpătură arheologică pe insulă după 30 de ani.

Crucea a fost legată de o mănăstire creștină locală construită între secolele al VII-lea și al VIII-lea.

Numeroase descoperiri sunt făcute în fiecare an

Oficialii au descris artefactul ca fiind „modelat pe o placă de tencuială, un obiect despre care se crede că a fost folosit de călugări pentru contemplație spirituală.”

O fotografie a descoperirii arată că placa s-a spart în timp, înainte ca arheologii să o reconstruiască.

Stilul crucii prezintă asemănări cu descoperiri din Irak și Kuweit și este legat de Biserica de Est, care își are originile în Irakul antic,” se arată în comunicat.

Artefactele și descoperirile creștine timpurii sunt de mare interes pentru arheologi, iar numeroase descoperiri sunt făcute în fiecare an.

În iulie, oficialii egipteni au anunțat că au găsit două biserici creștine în Egipt, datând de peste 1.500 de ani, inclusiv una care conține o frescă cu Iisus.

Sursa: Fox News

