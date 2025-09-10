Schelet uman descoperit în munții Ceahlău. Anchetatorii cred că rămășițele datează de peste 20 de ani

Stiri actuale
10-09-2025 | 13:31
×
Codul embed a fost copiat

Descoperire șocantă în județul Neamț. Un turist a găsit într-o zonă montană greu accesibilă un schelet uman. Polițiștii au deschis o anchetă.

autor
Daniel Moldovan,  Elena Bejinaru

Rămășițele omenești au fost descoperite într-o zonă greu accesibilă, la baza unui perete stâncos din munții Ceahlău. Un turist a găsit femurul și l-a dus la baza Salvamont din Durău.

Acolo, salvatorii și-au dat seama imediat că este vorba de osul unui om și au organizat o operațiune de căutare. În zona cu pricina au descoperit mare parte dintr-un schelet uman, alături de câteva monede, un briceag, un stilou și o umbrelă.

Monedele găsite printre oase au circulat până în denominarea din 2005, ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că osemintele sunt acolo de mai bine de două decenii.

Din primele informații, ar fi vorba despre un bărbat, spun surse din anchetă, dar situația va fi clarificată abia după ce oasele vor fi expertizate.

Citește și
politie germania
Osemintele unui bărbat, descoperite într-o pădure din Germania. Lângă ele se afla un pașaport românesc expirat

Sursa: Pro TV

Etichete: schelet, ceahlau,

Dată publicare: 10-09-2025 13:31

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Un bărbat din Neamț a găsit un schelet uman în fântână, în timp ce o curăța
Stiri actuale
Un bărbat din Neamț a găsit un schelet uman în fântână, în timp ce o curăța

Un schelet uman a fost găsit, marţi, de un localnic din Alexandru cel Bun într-o fântână la care executa lucrări de mentenanţă.

Osemintele unui bărbat, descoperite într-o pădure din Germania. Lângă ele se afla un pașaport românesc expirat
Stiri externe
Osemintele unui bărbat, descoperite într-o pădure din Germania. Lângă ele se afla un pașaport românesc expirat

Descoperire macabră într-o pădure de lângă Überlingen, Germania. Un reporter, care se plimba întâmplător, la sfârșitul săptămânii trecute, în zonă, a descoperit un schelet uman, într-un cort.

 

Descoperire macabră la periferia municipiului Constanţa. A fost găsit un schelet de om
Stiri actuale
Descoperire macabră la periferia municipiului Constanţa. A fost găsit un schelet de om

Un schelet uman a fost găsit, marţi, la periferia municipiului Constanţa. Poliţiştii fac cercetări în urma aceste descoperiri macabre.

 

Recomandări
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere
Stiri externe
„Trebuie să ia naștere o nouă Europă”. Ursula von der Leyen: Se conturează o nouă ordine mondială bazată pe putere

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut un discurs în Parlamentul European despre starea Uniunii, în care a prezentat principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Varşovia a invocat Articolul 4 al NATO

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a invocat articolul 4 NATO după acest incident.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Septembrie 2025

03:13:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28