Schelet uman descoperit în munții Ceahlău. Anchetatorii cred că rămășițele datează de peste 20 de ani

Rămășițele omenești au fost descoperite într-o zonă greu accesibilă, la baza unui perete stâncos din munții Ceahlău. Un turist a găsit femurul și l-a dus la baza Salvamont din Durău.

Acolo, salvatorii și-au dat seama imediat că este vorba de osul unui om și au organizat o operațiune de căutare. În zona cu pricina au descoperit mare parte dintr-un schelet uman, alături de câteva monede, un briceag, un stilou și o umbrelă.

Monedele găsite printre oase au circulat până în denominarea din 2005, ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că osemintele sunt acolo de mai bine de două decenii.

Din primele informații, ar fi vorba despre un bărbat, spun surse din anchetă, dar situația va fi clarificată abia după ce oasele vor fi expertizate.

