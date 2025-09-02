Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României

Descoperire arheologică de senzație în județul Cluj. Un pasionat de comori ascunse a dat peste 121 de piese din aur, un tezaur prețios de o valoare inestimabilă, spun încântați experții.

Piesele sunt la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și urmează să fie analizate de o echipă internațională de specialiști.

Un bărbat pasionat de comori a găsit cu ajutorul unui detector de metale 121 de piese din aur. Specialiștii cred că sunt din epoca bronzului, din anii 1400-1200, înainte de Hristos. Printre ele este și un exemplar unic pe teritoriul României.

Malvinka Urak, muzeograf: „E vorba de un inel pentru care încă nu avem în România analogii. Este dintr-o sârmă mai groasă de aur, cu capete spiralate, 116 sunt mici verici decorate cu incizii pot fi interpretate ca fiind și cercei. Piese de aur preistoric avem și în colecția muzeului, dar tezaure așa de bogate nu. Sunt inestimabile, foarte-foarte importante”.

Piesele vor fi restaurate în laboratorul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei de la Cluj. Apoi tezaurul va fi analizat de arheologi, chimiști, fizicieni și geologi români și străini.

Victor Cubleșan, directorul Direcției Județene de Cultură Cluj: „Ulterior cercetărilor, piesele, pesemne, vor fi incluse în colecția muzeului. Fiind niște piese pe care publicul ar trebui să le vadă, fiind și spectaculoase și frumoase”.

Andras Demeter, ministrul Culturii: „Valoarea este într-adevăr inestimabilă, având în vedere atât vechimea, cât și lucrarea în sine. În continuare, teritoriul național ne prezintă și ne arată astfel de surprize”.

