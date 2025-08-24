Descoperire rară făcută de o studentă lângă un drum roman din Marea Britanie: „Am fost complet fascinată”

Studenta a făcut o descoperire „uimitoare” în timpul unei săpături de vară, lângă un drum roman.

O studentă din statul Florida a „dat de aur” în timpul unei săpături arheologice din Marea Britanie, la peste 6.400 de kilometri de casă, relatează Fox News.

Yara Souza, din Orlando, Florida, a descoperit artefactul de aur din secolul al IX-lea în timpul unei excavații în Redesdale, Northumberland, în luna iulie.

Studentă la arheologie la Universitatea Newcastle, Souza a declarat că „nu-i venea să creadă” că a găsit artefactul — mai ales că era prima ei excavație.

„A fost, de fapt, destul de copleșitor. A fost uimitor să descopăr ceva ce nu a mai fost văzut de peste 1.000 de ani”, a spus ea într-un comunicat al universității.

„Am fost complet fascinată.”

Ea a găsit artefactul lângă Dere Street, un drum roman care lega odinioară orașele York și Edinburgh și care ulterior a devenit parte din actualul drum A68.

După ce a ratat săpătura universității de la fortul roman Birdoswald din cauza unei boli, Souza a spus că a scos la iveală artefactul la doar 90 de minute după ce a început să sape.

„Nu-mi venea să cred că am găsit ceva atât de repede la prima mea excavație”, a adăugat ea.

Artefactul din perioada medievală timpurie datează din anii 800, potrivit universității. Are un capăt decorativ, de tip finial.

Aurul era folosit doar de persoane din elita vremii, așa că experții cred că obiectul ar fi putut avea o utilizare religioasă sau ceremonială. Analizele asupra acestuia continuă.

Profesorul de arheologie James Gerrard a numit descoperirea „una captivantă, de o calitate excepțională”.

„Sunt încântat pentru Yara că a făcut această descoperire chiar la începutul carierei ei de arheolog”, a spus el.

„Știm că Dere Street a rămas o arteră importantă și mult după perioada romană, iar această descoperire arată clar că persoane de rang înalt continuau să o folosească.”

Descoperirea vine în contextul altor găsiri arheologice recente din Regatul Unit.

La sfârșitul lunii mai, doi pantofi vechi de 2.000 de ani au fost descoperiți de voluntari la fortul roman Magna din Northumberland.

În această vară, autoritățile au anunțat că un tezaur de monede – echivalentul unui salariu lunar al unui soldat roman – a fost descoperit în zona rurală a Angliei.

