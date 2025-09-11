Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța

11-09-2025 | 13:11
Un nou complex funerar tip hipogeu, situat într-o necropolă romană la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis, a fost recent descoperit de arheologi, au informat joi reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa.

autor
Sabrina Saghin

Monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, construcţie cu un plan arhitectural în formă de cruce, compusă din trei camere boltite ce au înălţimea de peste doi metri, conform sursei citate.

„O cercetare arheologică preventivă aflată în desfăşurare a scos recent la iveală, în municipiul Constanţa, un nou complex funerar de tip hipogeu, situat în cadrul necropolei romane târzii (secolele IV-V), dezvoltată la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis. Construcţia are un plan arhitectural în formă de cruce şi este compusă din trei camere boltite, care ating o înălţime de peste 2 metri. Monumentul reprezintă o descoperire unicat în zona Dobrogei, remarcându-se prin arhitectura şi tehnica de construcţie ce amintesc de mormintele din catacombe, prevăzute cu nişe pentru depunerea defuncţilor (cunoscute sub denumirea de arcosolia). Pereţii interiori păstrează o tencuială de mortar decorată cu figuri, ale căror semnificaţii sunt în curs de interpretare. Monumentul este datat cu certitudine în a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe baza artefactelor descoperite până în prezent (monede de la împăraţii Constantius II şi Valens)", se arată în comunicatul transmis de MINA Constanţa.

Pașii următori în cercetare

Cercetările se vor finaliza în zilele viitoare, ulterior urmând să fie propuse intervenţii urgente de punere în siguranţă a zidurilor boltite şi de acoperire provizorie, până la realizarea unui proiect de conservare şi punere în valoare avizat de Ministerul Culturii.

Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia 2025, marchează la nivel continental bogăţia şi diversitatea moştenirii culturale, prin evenimente menite să încurajeze cunoaşterea, protejarea şi punerea ei în valoare. În acest context, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa prezintă descoperirea arheologică de excepţie - monumentul de tip hipogeu, unic prin planul său arhitectural. 

Sursa: Agerpres

Etichete: constanta, muzeu, cimitir, tomis,

Dată publicare: 11-09-2025 13:11

