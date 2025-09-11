Descoperire rară în Franța. Un tablou de Rubens a fost găsit după 400 de ani, într-un hotel

Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens (1577–1640), care se credea dispărut din 1613, a fost regăsit la Paris, într-un hotel particular, a declarat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire.

„Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024, în timpul inventarierii şi vânzării unui hotel particular din arondismentul 6 din Paris”, a declarat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, preşedintele casei de licitaţii cu acelaşi nume, care va scoate tabloul la licitaţie pe 30 noiembrie.

„Este o descoperire extrem de rară şi inedită, care va marca cariera mea de comisar de licitaţii”, a adăugat el.

„A fost pictat de Rubens la apogeul talentului său şi a fost autentificat de profesorul Nils Büttner”, specialist în arta germană, flamandă şi olandeză din secolele XV–XVI şi preşedinte al Rubenianum, un organism situat în Anvers, lângă fosta casă-atelier a lui Rubens, şi însărcinat cu studiul operei sale, potrivit lui Osenat.

„Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-a sunat să-mi spună: «Jean-Pierre, avem un nou Rubens!»”, a povestit el cu emoţie.

„Este începutul picturii baroce. Hristos răstignit este reprezentat izolat, luminos şi detaşându-se puternic pe un cer întunecat şi ameninţător. În spatele fundalului stâncos şi verde al Golgotei apare o privelişte care arată Ierusalimul iluminat, dar aparent sub o furtună”, a detaliat el.

Acest tablou „este o adevărată mărturisire de credinţă şi un subiect preferat pentru Rubens, protestant convertit la catolicism”, a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o „stare foarte bună” de conservare.

Urmele sale au fost regăsite pornind de la o gravură şi a fost autentificat în urma unei „lungi anchete şi a unor examinări tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a precizat licitatorul.

Deşi pictorul a realizat numeroase tablouri pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecţionar privat.

A aparţinut pictorului academic din secolul al XIX-lea William Bouguereau, apoi proprietarilor hotelului particular parizian în care a fost găsită.

