Descoperire rară în Franța. Un tablou de Rubens a fost găsit după 400 de ani, într-un hotel

Stiri Diverse
11-09-2025 | 09:24
Tablou Rubens
OSENAT/FACEBOOK

Un tablou al celebrului pictor Pierre Paul Rubens (1577–1640), care se credea dispărut din 1613, a fost regăsit la Paris, într-un hotel particular, a declarat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire.

autor
Claudia Alionescu

Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024, în timpul inventarierii şi vânzării unui hotel particular din arondismentul 6 din Paris”, a declarat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, preşedintele casei de licitaţii cu acelaşi nume, care va scoate tabloul la licitaţie pe 30 noiembrie.

Este o descoperire extrem de rară şi inedită, care va marca cariera mea de comisar de licitaţii”, a adăugat el.

A fost pictat de Rubens la apogeul talentului său şi a fost autentificat de profesorul Nils Büttner”, specialist în arta germană, flamandă şi olandeză din secolele XV–XVI şi preşedinte al Rubenianum, un organism situat în Anvers, lângă fosta casă-atelier a lui Rubens, şi însărcinat cu studiul operei sale, potrivit lui Osenat.

Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-a sunat să-mi spună: «Jean-Pierre, avem un nou Rubens!»”, a povestit el cu emoţie.

Citește și
pasionat comori cluj
Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României

Este începutul picturii baroce. Hristos răstignit este reprezentat izolat, luminos şi detaşându-se puternic pe un cer întunecat şi ameninţător. În spatele fundalului stâncos şi verde al Golgotei apare o privelişte care arată Ierusalimul iluminat, dar aparent sub o furtună”, a detaliat el.

Acest tablou „este o adevărată mărturisire de credinţă şi un subiect preferat pentru Rubens, protestant convertit la catolicism”, a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o „stare foarte bună” de conservare.

Urmele sale au fost regăsite pornind de la o gravură şi a fost autentificat în urma unei „lungi anchete şi a unor examinări tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a precizat licitatorul.

Deşi pictorul a realizat numeroase tablouri pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecţionar privat.

A aparţinut pictorului academic din secolul al XIX-lea William Bouguereau, apoi proprietarilor hotelului particular parizian în care a fost găsită.

Patru persoane care știau ce „ascunde” acasă un fermier din Buzău au așteptat să plece la o petrecere și au furat tot

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, descoperire, tablou,

Dată publicare: 11-09-2025 09:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
GALERIE FOTO The Rock a dat cărțile pe față: "Mușchii mei? Asta s-a întâmplat"
Citește și...
Schelet uman descoperit în munții Ceahlău. Anchetatorii cred că rămășițele datează de peste 20 de ani
Stiri actuale
Schelet uman descoperit în munții Ceahlău. Anchetatorii cred că rămășițele datează de peste 20 de ani

Descoperire șocantă în județul Neamț. Un turist a găsit într-o zonă montană greu accesibilă un schelet uman. Polițiștii au deschis o anchetă.

Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României
Stiri Diverse
Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României

Descoperire arheologică de senzație în județul Cluj. Un pasionat de comori ascunse a dat peste 121 de piese din aur, un tezaur prețios de o valoare inestimabilă, spun încântați experții.

Descoperire rară făcută de o studentă lângă un drum roman din Marea Britanie: „Am fost complet fascinată”
Stiri externe
Descoperire rară făcută de o studentă lângă un drum roman din Marea Britanie: „Am fost complet fascinată”

Studenta a făcut o descoperire „uimitoare” în timpul unei săpături de vară, lângă un drum roman.

Zeci de cadavre în descompunere, descoperite în camera secretă a unei case funerare din SUA. Familiile primeau cenușă falsă
Stiri externe
Zeci de cadavre în descompunere, descoperite în camera secretă a unei case funerare din SUA. Familiile primeau cenușă falsă

Descoperire șocantă în Colorado. Aproximativ 20 de cadavre, în stare avansată de descompunere, au fost găsite într-o încăpere ascunsă a unei case de pompe funebre. Unele erau acolo de peste un deceniu.  

Descoperire fără precedent în mozaicurile Romei antice. Secrete îngropate adânc în Villa Romana del Casale din Sicilia
Stiri externe
Descoperire fără precedent în mozaicurile Romei antice. Secrete îngropate adânc în Villa Romana del Casale din Sicilia

În cursul a 70 de ani de săpături sporadice la Villa Romana del Casale, aflată în sudul Siciliei, arheologii au descoperit câteva mozaicuri neobişnuite sub straturi de noroi şi resturi medievale.

Recomandări
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”
Stiri actuale
Stenograme. Cum stabiliseră șefii ELCEN să primească șpaga fabuloasă: „Proprietarul face 2 contracte. 24 cu 26, 50 de euro”

ELCEN cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac
Stiri externe
Criză la granița estică. Filmul incidentului cu dronele rusești. Aliații nu tratează incidentul cu drone ca un atac

Polonia este cel mai aproape de un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci
Stiri externe
Cele mai bogate state europene fac front comun. Discuții secrete înaintea negocierilor pe bugetul UE cu partenerii mai săraci

Țările din nordul Europei se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Septembrie 2025

46:06

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28