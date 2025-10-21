Prezentatoarea unui documentar difuzat de un post TV britanic a spus la sfârșitul emisiunii: ”Eu nu exist”. Ce s-a întâmplat

Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe ecran nu a apărut o jurnalistă, ci o prezentatoare creată de AI, informează AFP.

"AI va afecta vieţile tuturor oamenilor în anii următori. Iar în cazul unora dintre ei, ea îi va face să îşi piardă locurile de muncă", a subliniat prezentatoarea Aisha Gaban, o femeie brunetă cu părul lung până la umeri.

"Angajaţii din call centere? Agenţii din serviciile de relaţii cu clienţii? Poate chiar prezentatorii de televiziune ca mine", a continuat ea.

Abia la sfârşitul emisiunii ea şi-a dezvăluit identitatea.

"Eu nu exist", a spus ea cu simplitate, afirmând apoi că este prima prezentatoare generată de AI care a apărut la televiziunea britanică.

"Nu eram la faţa locului pentru a acoperi subiectul. Imaginea mea şi vocea mea au fost generate cu ajutorul AI", a explicat ea, în condiţiile în care a apărut pe parcursul întregului documentar în diverse locuri.

Documentarul, intitulat "Will AI Take My Job" ("Îmi va lua AI locul de muncă?"), prezintă transformările de pe piaţa muncii odată cu apariţia AI, în mai multe sectoare, precum dreptul, muzica, moda şi medicina.

El a fost difuzat de televiziunea publică Channel 4 în cadrul emisiunii de investigaţii jurnalistice "Dispatches".

”Utilă aducere aminte despre potenșialul perturbator al AI”

"Utilizarea unui prezentator generat de AI nu este ceva pe care noi îl vom adopta cu regularitate la Channel 4", a dat asigurări Louisa Compton, directoarea departamentului de Ştiri din cadrul acestui post de televiziune.

"Din contră, prioritatea noastră rămâne jurnalismul de calitate, verificat, imparţial şi demn de încredere - ceea ce AI nu este capabil să producă", a adăugat ea, citată într-un comunicat.

Însă acest experiment reprezintă "o utilă aducere aminte despre potenţialul perturbator al AI şi despre uşurinţa cu care este posibilă înşelarea publicului prin conţinuturi pentru care nu există niciun mijloc de verificare", a continuat aceeaşi directoare de la Channel 4.

Prezentatori generaţi de AI au apărut deja la televiziune în mai multe ţări, în special în India şi Kuweit.

Încă din 2018, jurnalele de ştiri ale agenţiei de presă oficială chineză Xinhua au fost prezentate de o versiune digitală a unuia dintre prezentatorii săi obişnuiţi.

În septembrie, Tilly Norwood, o actriţă creată şi ea de un software AI cu ambiţia de a o face să devină "următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman", a stârnit indignare la Hollywood.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













