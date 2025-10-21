Prezentatoarea unui documentar difuzat de un post TV britanic a spus la sfârșitul emisiunii: ”Eu nu exist”. Ce s-a întâmplat

Stiri externe
21-10-2025 | 20:19
prezentatoare AI anglia
The Guardian

Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe ecran nu a apărut o jurnalistă, ci o prezentatoare creată de AI, informează AFP.

 

autor
Cristian Anton

"AI va afecta vieţile tuturor oamenilor în anii următori. Iar în cazul unora dintre ei, ea îi va face să îşi piardă locurile de muncă", a subliniat prezentatoarea Aisha Gaban, o femeie brunetă cu părul lung până la umeri.

"Angajaţii din call centere? Agenţii din serviciile de relaţii cu clienţii? Poate chiar prezentatorii de televiziune ca mine", a continuat ea.

Abia la sfârşitul emisiunii ea şi-a dezvăluit identitatea.

"Eu nu exist", a spus ea cu simplitate, afirmând apoi că este prima prezentatoare generată de AI care a apărut la televiziunea britanică.

Citește și
cuplu chatgpt
Un cuplu britanic a descoperit o destinație de vis cu ajutorul ChatGPT. Nu au regretat: „A fost punctul culminant”

"Nu eram la faţa locului pentru a acoperi subiectul. Imaginea mea şi vocea mea au fost generate cu ajutorul AI", a explicat ea, în condiţiile în care a apărut pe parcursul întregului documentar în diverse locuri.

Documentarul, intitulat "Will AI Take My Job" ("Îmi va lua AI locul de muncă?"), prezintă transformările de pe piaţa muncii odată cu apariţia AI, în mai multe sectoare, precum dreptul, muzica, moda şi medicina.

El a fost difuzat de televiziunea publică Channel 4 în cadrul emisiunii de investigaţii jurnalistice "Dispatches".

”Utilă aducere aminte despre potenșialul perturbator al AI”

"Utilizarea unui prezentator generat de AI nu este ceva pe care noi îl vom adopta cu regularitate la Channel 4", a dat asigurări Louisa Compton, directoarea departamentului de Ştiri din cadrul acestui post de televiziune.

"Din contră, prioritatea noastră rămâne jurnalismul de calitate, verificat, imparţial şi demn de încredere - ceea ce AI nu este capabil să producă", a adăugat ea, citată într-un comunicat.

Însă acest experiment reprezintă "o utilă aducere aminte despre potenţialul perturbator al AI şi despre uşurinţa cu care este posibilă înşelarea publicului prin conţinuturi pentru care nu există niciun mijloc de verificare", a continuat aceeaşi directoare de la Channel 4.

Prezentatori generaţi de AI au apărut deja la televiziune în mai multe ţări, în special în India şi Kuweit.

Încă din 2018, jurnalele de ştiri ale agenţiei de presă oficială chineză Xinhua au fost prezentate de o versiune digitală a unuia dintre prezentatorii săi obişnuiţi.

În septembrie, Tilly Norwood, o actriţă creată şi ea de un software AI cu ambiţia de a o face să devină "următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman", a stârnit indignare la Hollywood.

Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job”

Sursa: Agerpres

Etichete: Marea Britanie, prezentatoare, inteligenta artificiala, documentar, emisiune tv,

Dată publicare: 21-10-2025 20:19

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Citește și...
Nu lăsați chatboturile AI să vă spună cum să votați, avertizează autoritățile olandeze alegătorii
Stiri externe
Nu lăsați chatboturile AI să vă spună cum să votați, avertizează autoritățile olandeze alegătorii

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a avertizat alegătorii să nu ceară sfaturi de vot de la chatboturile bazate pe inteligență artificială înainte de alegerile generale din țară, care vor avea loc săptămâna viitoare, scrie Politico

Un cuplu britanic a descoperit o destinație de vis cu ajutorul ChatGPT. Nu au regretat: „A fost punctul culminant”
Stiri Diverse
Un cuplu britanic a descoperit o destinație de vis cu ajutorul ChatGPT. Nu au regretat: „A fost punctul culminant”

Tot mai mulți turiști apelează la inteligența artificială pentru a-și planifica vacanțele, de la alegerea destinațiilor până la organizarea itinerariilor.

Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială
Stiri Stiinta
Lista cu cele 40 de meserii pe care le poate înlocui inteligența artificială

Inteligența artificială începe să rescrie piața muncii mai repede decât se așteptau specialiștii.

Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră”
Stiri Educatie
Inteligența artificială a devenit materie obligatorie la unele universități din România. „Face parte din viața noastră”

Inteligența artificială a ajuns din chat-urile telefoanelor în programele universitare. Tot mai multe facultăți introduc această materie pentru ca studenții să învețe să folosească aplicațiile în mod corect.

Ei sunt ”legionarii Anticristului”. Declarațiile unui miliardar american despre guvernul mondial condus de o figură demonică
Stiri externe
Ei sunt ”legionarii Anticristului”. Declarațiile unui miliardar american despre guvernul mondial condus de o figură demonică

Activista ecologistă suedeză Greta Thunberg şi toţi cei care resping progresele în inteligenţa artificială sunt "legionari ai Anticristului", a susţinut Peter Thiel, un investitor bogat şi influent din Silicon Valley, la o conferinţă în San Francisco.

 

Recomandări
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”
Stiri actuale
Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”

Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.

Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție
Stiri Politice
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28