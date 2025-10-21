Nu lăsați chatboturile AI să vă spună cum să votați, avertizează autoritățile olandeze alegătorii

Stiri externe
21-10-2025 | 16:24
inteligenta artificiala
Shutterstock

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a avertizat alegătorii să nu ceară sfaturi de vot de la chatboturile bazate pe inteligență artificială înainte de alegerile generale din țară, care vor avea loc săptămâna viitoare, scrie Politico

autor
Vlad Dobrea

„Chatboturile AI oferă o imagine extrem de distorsionată și polarizată a peisajului politic olandez, potrivit unui test”, a avertizat autoritatea pentru protecția datelor într-un studiu publicat marți.

„Avertizăm să nu folosiți chatboturile AI pentru sfaturi de vot, deoarece modul lor de funcționare nu este transparent și nici verificabil”, a declarat Monique Verdier, vicepreședinta instituției, într-un comunicat. Ea a făcut apel la dezvoltatorii de chatboți „să prevină utilizarea sistemelor lor pentru oferirea de sfaturi electorale”.

Alegătorii olandezi vor alege un nou parlament miercurea viitoare.

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a realizat un experiment pentru a vedea cum sunt prezentate partidele politice în recomandările de vot oferite de patru chatboturi diferite, printre care ChatGPT al OpenAI, Gemini al Google, Grok al lui Elon Musk și Le Chat al companiei franceze Mistral AI.

Citește și
viktor orban
Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina

Autoritatea a creat mai multe profiluri care corespundeau diferitelor partide politice (pe baza unor instrumente olandeze de orientare electorală verificate), după care a cerut chatboturilor să ofere recomandări de vot pentru aceste profiluri.

Profilurile de alegători de stânga și progresiști „au fost îndrumate în principal către partidul GroenLinks-Labour” condus de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, în timp ce alegătorii de dreapta și conservatori „au fost direcționați în special către PVV”, partidul de extremă dreaptă condus de Geert Wilders, care conduce în prezent în sondaje.

Partidele de centru au fost abia reprezentate în recomandările de vot, deși acestea erau incluse în mod egal în profilurile de alegători introduse în chatboturi.

OpenAI, Google și Mistral s-au înscris în codul de bune practici al UE pentru modelele AI complexe și avansate, în timp ce compania xAI, deținută de Elon Musk, s-a alăturat parțial acestuia. Conform codului, aceste companii se angajează să gestioneze riscurile generate de modelele lor, inclusiv riscurile pentru drepturile fundamentale și pentru societate.

Autoritatea olandeză a susținut că chatboturile care oferă sfaturi de vot ar putea fi clasificate drept sisteme cu risc ridicat în baza Legii AI a Uniunii Europene, pentru care un set separat de reguli va intra în vigoare de la mijlocul anului viitor.

Sursa: Politico

Etichete: Olanda, inteligenta artificiala, vot,

Dată publicare: 21-10-2025 16:24

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina
Stiri externe
Ungaria prelungeşte cu încă şase luni starea de urgenţă ca urmare a războiului din Ucraina

Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia EFE.

Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria
Stiri externe
Polonia îl amenință pe Putin cu arestarea dacă va survola spațiul său aerian în drum spre Ungaria

Polonia l-a avertizat marți pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, să nu călătorească prin spațiul său aerian pentru summitul din Ungaria cu președintele american Donald Trump.

Bulgaria este în stare de șoc. Triplă crimă urmată de incendierea unei case
Stiri externe
Bulgaria este în stare de șoc. Triplă crimă urmată de incendierea unei case

Marți dimineață, o tragedie s-a produs în satul bulgar Liuliakovo, din comuna Ruen, unde un bărbat de 25 de ani și-a împușcat patru rude și a incendiat locuința acestora, potrivit autorităților locale. Una dintre victime a reușit să scape.

Recomandări
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie
Stiri Politice
Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie

Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro.

Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război
Stiri actuale
Explicațiile lui Vladimir Ciorbă, urmărit penal în afacerea Nordis. Dă vina pe pandemie și război

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate sute de noi plângeri ale păgubiților. Sunt vizați administratorii companiei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Octombrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28