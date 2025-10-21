Nu lăsați chatboturile AI să vă spună cum să votați, avertizează autoritățile olandeze alegătorii

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a avertizat alegătorii să nu ceară sfaturi de vot de la chatboturile bazate pe inteligență artificială înainte de alegerile generale din țară, care vor avea loc săptămâna viitoare, scrie Politico .

„Chatboturile AI oferă o imagine extrem de distorsionată și polarizată a peisajului politic olandez, potrivit unui test”, a avertizat autoritatea pentru protecția datelor într-un studiu publicat marți.

„Avertizăm să nu folosiți chatboturile AI pentru sfaturi de vot, deoarece modul lor de funcționare nu este transparent și nici verificabil”, a declarat Monique Verdier, vicepreședinta instituției, într-un comunicat. Ea a făcut apel la dezvoltatorii de chatboți „să prevină utilizarea sistemelor lor pentru oferirea de sfaturi electorale”.

Alegătorii olandezi vor alege un nou parlament miercurea viitoare.

Autoritatea olandeză pentru protecția datelor a realizat un experiment pentru a vedea cum sunt prezentate partidele politice în recomandările de vot oferite de patru chatboturi diferite, printre care ChatGPT al OpenAI, Gemini al Google, Grok al lui Elon Musk și Le Chat al companiei franceze Mistral AI.

Autoritatea a creat mai multe profiluri care corespundeau diferitelor partide politice (pe baza unor instrumente olandeze de orientare electorală verificate), după care a cerut chatboturilor să ofere recomandări de vot pentru aceste profiluri.

Profilurile de alegători de stânga și progresiști „au fost îndrumate în principal către partidul GroenLinks-Labour” condus de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, în timp ce alegătorii de dreapta și conservatori „au fost direcționați în special către PVV”, partidul de extremă dreaptă condus de Geert Wilders, care conduce în prezent în sondaje.

Partidele de centru au fost abia reprezentate în recomandările de vot, deși acestea erau incluse în mod egal în profilurile de alegători introduse în chatboturi.

OpenAI, Google și Mistral s-au înscris în codul de bune practici al UE pentru modelele AI complexe și avansate, în timp ce compania xAI, deținută de Elon Musk, s-a alăturat parțial acestuia. Conform codului, aceste companii se angajează să gestioneze riscurile generate de modelele lor, inclusiv riscurile pentru drepturile fundamentale și pentru societate.

Autoritatea olandeză a susținut că chatboturile care oferă sfaturi de vot ar putea fi clasificate drept sisteme cu risc ridicat în baza Legii AI a Uniunii Europene, pentru care un set separat de reguli va intra în vigoare de la mijlocul anului viitor.

