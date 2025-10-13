Prețurile locuințelor continuă să crească în Uniunea Europeană. Topul scumpirilor pe piața imobiliară europeană

13-10-2025 | 20:40
Prețurile locuințelor continuă să crească în Uniunea Europeană, iar România nu face excepție.

Ciprian Pârvu,  Delia Bîrla

Scăderea dobânzilor și programele guvernamentale care sprijină aceste tranzacții au dus la o cerere mai mare față de oferta de pe piață. În plus, inflația și implicit costurile tot mai mari ale materialelor au dus la noi majorări.

Europa se confruntă și anul acesta cu o creștere a prețurilor locuințelor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Portugalia, Bulgaria și Ungaria înregistrează cele mai mari scumpiri, de peste 15%, iar în Croația și Spania prețurile au urcat cu peste 12 procente în trimestrul al doilea din 2025 în comparație cu aceeași perioadă din 2024. România se situează la mijloc, cu o creștere de aproape 5%, aproape de media europeană. În schimb, Austria, Cipru, Suedia și Franța au creșteri mult mai moderate de până în 2,1%, iar Finlanda este singura țară unde prețurile au scăzut”.

Specialiștii atrag atenția că aceste creșteri reprezintă media națională și nu reflectă realitatea din marile orașe. În România, aproape jumătate din populație trăiește la sate, iar piața rezidențială este concentrată în localități mari, precum București, Cluj ori Brașov, unde prețurile pot crește rapid, iar piața e influențată și de măsurile luate de guvernanți.

Gabriel Blăniță, consultant imobiliar: „Dacă ne uităm specific la Ungaria vedem că în Ungaria s-a anunțat recent o măsură de sprijin pentru cei care doresc să cumpere o locuință prin care statul maghiar blochează dobânda la 3 %. A crescut foarte mult cererea de locuințe și prin prisma creșterii cererii și am văzut și o creștere a prețului. Dacă ne uităm la vecinii de la sud, vedem că începând cu anul viitor, când se va arăta moneda euro în Bulgaria, există o anumită predilecție a oamenilor pentru a investii în rezidențial”.

În ultimii ani, costurile cu materiale de construcții au crescut semnificativ și ele s-au resimțit direct în prețul final al locuințelor. În plus, și salariile din construcții au urcat constant. Însă veniturile celor care cumpără au scăzut.

Adrian Codirlașu, președinte CFA România: „Să crească în continuare prețurile ar trebui veniturile în euro ale populației să crească, acum vedem că ele chiar scad, anul acesta am avut o creștere a salariilor de doar 5% cu inflație de 10%, s-a pierdut puterea de cumpărare anul acesta și probabil se vă pierde și anul viitor și asta nu are cum să susțînă o creștere accelerată a prețurilor”.

Prețurile locuințelor în Europa sunt în creștere de șase trimestre consecutiv.

