Horoscop 8 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are un plan serios legat de locuință

Horoscop 8 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu sare și piper. Am face bine să ne ocupăm și de lucrurile pe care le-am tot evitat, în speranța că vor dispărea de la sine. Dar n-a fost să fie!

Vibrația zilei este 8 și o să fie minunat dacă n-o să cheltuim banii fără rost.

Horoscop 8 octombrie 2025 – BALANȚĂ

O să interacționați cu niște oameni ca să reintrați în posesia unor bunuri, să vă clădiți un alt statut și să vă consolidați poziția pe scena socială. E o problemă de suflet căreia îi puteți da de capăt și o să vă puteți confesa cuiva, ca să scoateți afară tensiunile și conflictul interior.

Horoscop 8 octombrie 2025 – SCORPION

Dispuneți de niște instrumente care vă pot ajuta să faceți progrese la serviciu sau la școală; poate vă puneți în valoare cunoștințele, dați vreun examen și vine și succesul. O să vă caute grupul cu care ați tot plecat pe undeva și poate reluați excursiile sau alte preocupări relaxante.

Horoscop 8 octombrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să luați parte la un eveniment care o să vă pună și pe voi în valoare și o să primiți, probabil, aprecieri sau vreun semn concret de recunoaștere a valorii. Poate aveți un gând care vă ajută să sporiți banii din cont, să faceți o investiție de care să se bucure întreaga familie.

Horoscop 8 octombrie 2025 – CAPRICORN

E posibil să primiți un semn de viață de la cineva de care nu vă puteți desprinde sufletește și o să aveți o confirmare că sentimentele sunt reciproce. Or să vă coopteze niște oameni într-o activitate care să vă ofere posibilitatea să vă exprimați în stilul vostru, fără restricții.

Horoscop 8 octombrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se conturează un proiect de amploare, bănos, care o să vă aducă un plus de prestigiu, căci munca voastră va fi bine cotată și recompensată cum se cuvine. Se poate să aveți un plan legat de locuință — poate vă mutați într-o casă mai spațioasă, pentru că urmează să se mărească familia.

Horoscop 8 octombrie 2025 – PEȘTI

O să porniți pe un drum nou în viață, lăsând în urmă trecutul, chiar dacă încheiați un capitol dureros. O să vă puneți ideile în aplicare, ca să străluciți în domeniul în care lucrați. Vă bucurați de susținerea cuiva care vă iubește și tot ce aveți de făcut o să vi se pară mult mai ușor.

Horoscop 8 octombrie 2025 – BERBEC

O să jonglați cu niște bani, că aveți diverse lucruri de cumpărat, și o să vreți să vă mai rămână și ceva de pus deoparte, ca să le faceți surprize celor dragi. Vă revin niște bani dintr-o colaborare și o să aveți pentru o ieșire la sfârșitul săptămânii – ca să vă recreați.

Horoscop 8 octombrie 2025 – TAUR

Par să sosească niște bani și o să-i gestionați astfel încât să vă ajungă pentru cheltuielile zilnice și, în același timp, să vă mișcați zilele astea, să ieșiți la o terasă. O să fiți la mare căutare în perioada aceasta, pentru că sunt oameni care vor să vă coopteze într-un proiect tentant.

Horoscop 8 octombrie 2025 – GEMENI

E posibil să apară mai multe oferte de lucru și să aveți posibilitatea să alegeți, în funcție de timpul liber și de preferințe. Poate faceți o rezervare pentru weekend, să plecați undeva, iar dacă nu aveți niciun plan, e posibil să primiți excursia cadou.

Horoscop 8 octombrie 2025 – RAC

Inițiativele vă reușesc și o să aveți un salt calitativ la serviciu; poate primiți un post de conducere sau vă bucurați de o recunoaștere a meritelor. Un hobby v-ar scoate din toată încordarea și v-ar oferi inspirație ca să faceți lucruri de o și mai bună calitate.

Horoscop 8 octombrie 2025 – LEU

Poate se încheie un proiect și primiți un calificativ care vă recomandă pentru un titlu sau o poziție de lider într-un compartiment anume. O să mai scoateți din banii de rezervă ca să completați lipsuri din interiorul locuinței — poate dați un refresh amenajărilor interioare.

Horoscop 8 octombrie 2025 – FECIOARĂ

O invitație la un eveniment festiv în weekend, poate prin țară pe undeva, și o să vă evaluați resursele financiare ca să știți dacă vă permiteți o escapadă de acest gen sau nu. E cineva din trecutul sentimental care așteaptă un semn de viață de la voi, că vrea să se-ntoarcă. Ia vedeți!

