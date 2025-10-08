Primăriţa unui oraș din Germania ar fi fost înjunghiată de fiica sa adoptivă de 17 ani. Tânăra a sunat la poliție. FOTO&VIDEO

08-10-2025 | 22:05
La o zi după ce primăriţa recent aleasă a oraşului Herdecke din vestul Germaniei, Iris Stalzer, a fost rănită grav prin înjunghiere la locuinţa sa, fiica sa adoptivă, în vârstă de 17 ani, este suspectată de a fi autoarea atacului.

Mihaela Ivăncică

Iris Stalzer (57 de ani) se recuperează în spital după ce a suferit răni multiple în incidentul de marţi care a provocat reacţii de şoc din partea politicienilor din cauza temerilor că atacul ar fi putut avea motivaţie politică, a informat miercuri poliţia, potrivit dpa.

Cu toate acestea, în scurt timp a fost stabilit un motiv de ordin personal, iar poliţia a transmis că Stalzer a indicat-o pe fiica sa drept autoare a agresiunii.

Procurorul Bernd Haldorn a declarat că nu cere mandat de arestare, întrucât adolescenta a fost cea care a apelat de urgenţă poliţia, împreună cu fratele ei de 15 ani.

Copiii, ambii adoptaţi, erau cunoscuţi poliţiei. Niciunul din ei nu a fost interogat în legătură cu înjunghierea, însă amândoi se află în custodia poliţiei de miercuri. De la locul faptei au fost recuperate două cuţite.

Potrivit anchetatorilor, motivul agresiunii nu este clar, însă în familie mai avuseseră loc dispute.


Iris Stalzer, politiciană social-democrată, a câştigat alegerile pentru postul de primar la Herdecke, pe care urma să îl preia la 1 noiembrie. Deocamdată este prea devreme pentru a spune dacă va fi putea face acest lucru, a declarat un coleg de partid, Klaus Klostermann. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-10-2025 22:05

