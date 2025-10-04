Cum să îți dai seama dacă îți cumperi casa lângă ”vecinul din iad”. La ce semne trebuie să fii atent

04-10-2025 | 14:55
04-10-2025 | 14:55
Zgomot

Ți-ai planificat finanțele pentru următorii 25 de ani, ai pierdut weekend după weekend mergând la vizionări și, în sfârșit, ai găsit locuința de vis.

 

autor
Vlad Dobrea

Și apoi, în prima ta noapte după ce primești cheile, auzi: bubuiturile înfundate de drum and bass prin pereții subțiri ca hârtia. La 23:23. Într-o zi de marți.

Se pare că ai cheltuit o sumă obscenă pe o casă lângă un vecin scandalagiu.

Probabil e o consolare slabă, dar nu ești singur.

Într-un sondaj realizat de Good Move pe 1.000 de proprietari, 64% au spus că au avut „probleme” cu vecinii, iar unul din zece a declarat că situația a fost atât de gravă încât au făcut plângere.

Atenție, cumpărători

 

„În realitate, ai foarte puține drepturi”, a declarat pentru Money un agent imobiliar din interiorul industriei, din Marea Britanie, scrie Sky News.

„Nu vei ști niciodată dacă agentul a omis să îți spună despre vecinii-problemă sau dacă vânzătorul nu i-a spus agentului. Un vânzător nu are prea multe motive să ofere voluntar aceste informații, mai ales dacă au existat dispute.”

Poate că, pe lângă toate rolurile pe care a trebuit să le stăpânești în procesul de cumpărare – aranjarea inspecțiilor, verificarea documentelor legale, împachetarea tuturor lucrurilor – mai era unul căruia ar fi trebuit să îi acorzi mai mult timp: detectivul.

Semne exterioare

 

Henry Sherwood, de la The Buying Agents, spune că majoritatea disputelor apar fie din cauza zgomotului, fie a banilor.

„Dacă proprietatea sau clădirea vecină arată neîngrijit, probabil înseamnă că vecinul nu are fonduri să o întrețină sau pur și simplu nu vrea”, a explicat el.

„Dacă e un apartament, verifică spațiile comune de pe etajele de deasupra și dedesubt. Caută cărucioare și prea multe biciclete, care pot indica bebeluși care plâng sau apartamente împărțite de studenți.”

Apartamentele cu portar/concierge sunt mai bine protejate, spune Sherwood, pentru că sunt gestionate de o companie de administrare și au mereu pe cineva prezent. Majoritatea contractelor de închiriere pentru apartamente au și secțiuni care reglementează tipul de chirie permisă.

Sursa: Sky News

