Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia sunt îngrijorați din cauza planului de pace al SUA pentru Ucraina

22-11-2025 | 19:43
Liderii europeni aliații ai Ucrainei care s-au întâlnit la summitul G20 din Africa de sud considera că planul de pace americano-rus necesită "lucru suplimentar".

Într-un comunicat comun și-au exprimat îngrijorarea față de limitarea propusă pentru armata ucraineană care ar lăsa țara vulnerabilă unor noi atacuri. Și au subliniat că granițele Ucrainei nu trebuie modificate.

Însă Donald Trump are răbdare cu Volodimir Zelenski doar, până joia viitoare, când americanii sărbătoresc Ziua Recunoștinței.

Volodimir Zelenski a adoptat un ton sfidător, în timp ce țara comemora 'marea foamete' pe care Iosif Stalin a impus-o Ucrainei, la începutul anilor 30, foamete care a dus la milioane de morți. ”Am apărat, apărăm și vom apăra întotdeauna Ucraina. Pentru că doar aici este casa noastră. Iar în casa noastră, Rusia nu va fi niciodată stăpână” - a transmis liderul de la Kiev.

Reporter: Domnule președinte, ați discutat cu președintele Zelenski? Plănuiți să vă întâlniţi cu președintele Zelenski ca să discutați despre planul de pace?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Am vorbit cu delegația ucraineană. Avem un plan. Am găsit o cale de a obține pacea și el (Volodimir Zelenski) va trebui să-și dea acordul.

Evoluțiile rapide legate de "acordul de pace" al președintelui american pentru Ucraina domină summitul G20 din Africa de Sud, unde, NU participă însă nici Donald Trump, nici Vladimir Puţin.

Liderii europeni se grăbesc să pregătească o contra-propunere la planul americano-rus de 28 de puncte și să reintegreze Ucraina în aceste discuții. Iar propunerile țărilor europene ar urma să-i fie prezentate președintelui Trump înainte de termenul limită pe care l-a fixat pentru ajungerea la un acord - joia viitoare, de ... Ziua Recunoștiineței

Reporter: ”Președintele Zelenski a spus că țara sa riscă fie să piardă un aliat, fie să-și piardă demnitatea... Sunt critici care vizează planul...”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Adică nu îi place (planul de pace)?

Reporter: Nu e clar...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Va trebuie să-i placă. Și dacă nu o să-i placă, n-au decât să se lupte mai departe.”

Reporter: Totuși, ați sugerat că, dacă nu acceptă (planul de pace), Statele Unite vor opri orice ajutor pentru Ucraina...

Donald Trump, președintele Statelor Unite: La un moment dat, (Zelenski) va trebui să accepte ceva. Vă amintiți momentul din Biroul Oval (din februarie), nu demult, când i-am zis că nu are nicio carte câștigătoare în mână. Ar fi trebuit să încheie un acord acum un an... acum doi ani, chiar”.

Volodimir Zelenski este într-o situație imposibilă. Nu poate respinge direct Washingtonul – pentru că depinde de sprijinul militar american pentru a continua războiul. Dar nici nu poate accepta termenii unui acord care înseamnă, în esență, o capitulare forțată a Ucrainei. I se cere să cedeze teritorii din Donețk, care nu sunt ocupate de forțele ruse și să-și reducă armata cu 25%.

Volodimir Zelenski: În zilele următoare vor avea loc consultări cu partenerii privind pașii necesari pentru a pune capăt războiului. Reprezentanții noștri știu cum să protejeze interesele naționale ale Ucrainei și exact ce este necesar pentru a împiedica Rusia să efectueze o a treia invazie, un alt atac împotriva Ucrainei”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Cred că (planul de pace) poate servi drept bază pentru o soluționare pașnică definitivă, dar acest plan nu a fost discutat cu noi în termeni concreți. Și pot să îmi dau seama de ce. Motivul este același: Ucraina nu este de acord. Noi suntem pregătiți să purtăm negocieri pașnice și să rezolvăm problemele prin mijloace pașnice. Asta necesită, desigur, o discuție amănunțită a tuturor detaliilor planului propus”.

Potrivit planului propus, Kievul ar urma să primească "garanții de securitate fiabile", dar nu se cunosc detalii. Documentul afirmă că ... "este de așteptat" ca Rusia să nu invadeze statele vecine dar și ca NATO să nu se extindă în continuare."

Un val de frig cu temperaturi negative a cuprins Franța. Nerăbdătoare, iarna s-a instalat mai devreme și în Germania, unde asigură peisajul ideal pentru târgurile de Crăciun.

