Într-un mesaj video publicat pe rețelele sale sociale, președintele a subliniat că prioritatea sa este „liniștea cetățenilor paraguayeni” care și-au încredințat economiile sistemului financiar național și că susține „returnarea garantată a acestor fonduri”.

Peña și-a prezentat demisia la două zile după ce Banca Centrală a Paraguayului a instituit administrarea externă la Ueno Bank, din cauza unor probleme grave de solvabilitate.

În urma acestei decizii, conturile a aproximativ trei milioane de clienți ai băncii au fost înghețate. Numărul reprezintă aproape jumătate din populația Paraguayului, țară cu puțin peste șapte milioane de locuitori.

În țară au avut loc proteste de amploare, manifestanții cerând demisia președintelui. Opoziția a înaintat Parlamentului o propunere de punere sub acuzare a lui Peña, în vederea demiterii sale.

Pe 5 noiembrie, s-a aflat că și parlamentarii partidului de guvernământ și-au retras sprijinul pentru președinte.