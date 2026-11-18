Noul preşedinte al Knessetului este Matan Kahana, un aliat al lui Gadi Eisenkot, liderul partidului care încearcă în prezent să formeze viitorul guvern şi să îl înlocuiască pe Netanyahu, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Blocul condus de Eisenkot s-a angajat să anuleze unele dintre cele mai controversate politici ale lui Netanyahu după alegerea lui Kahana.

Acesta a fost ales preşedinte al Parlamentului cu 66 de voturi în legislativul format din 120 de membri, fiind susţinut atât de partidele de opoziţie conduse de politicieni evrei, cât şi de partidele conduse de politicieni arabi.

Candidatul susţinut de blocul lui Netanyahu, Ofir Katz, a obţinut 52 de voturi, în urma unei dezbateri aprinse care a durat peste şapte ore.

"Numirea lui Matan Kahana în funcţia de preşedinte al Knessetului este un demers democratic legitim, care reflectă majoritatea absolută favorabilă schimbării", a declarat Eisenkot înaintea votului.

Netanyahu pierde majoritatea în Parlament după alegerile din octombrie

Scrutinul a avut loc la câteva săptămâni după alegerile parlamentare din 27 octombrie, în urma cărora Netanyahu şi aliaţii săi şi-au pierdut majoritatea parlamentară.

Ulterior, preşedintele Israelului i-a încredinţat lui Eisenkot misiunea de a încerca să formeze un nou guvern de coaliţie.

Eisenkot mai are la dispoziţie până la cinci săptămâni pentru a obţine sprijinul politic necesar formării unei coaliţii.

În timp ce negocierile continuă, blocul său, împreună cu partidele conduse de politicieni arabi care nu fac parte din acesta, îşi poate folosi majoritatea din noul Knesset pentru a-şi promova agenda legislativă.

Săptămâna trecută, aceste formaţiuni au depus mai multe proiecte de lege, inclusiv pentru limitarea numărului de mandate ale unui prim-ministru, constituirea unei comisii de anchetă guvernamentale privind atacurile Hamas de la 7 octombrie 2023 şi abrogarea legilor care restrâng atribuţiile sistemului judiciar.