Potrivit datelor furnizate, joi seară, de Primăria Braşov, în cartierul Carfil din municipiu furnizarea apei calde şi a agentului termic pentru încălzire este întreruptă temporar, potrivit News.ro.

”Sunt afectate 601 apartamente, precum şi Liceul cu Program Sportiv Braşov. Având în vedere starea avansată de degradare a reţelei de transport în această zonă, este necesară această intervenţie”, informează Primăria Braşov.

Oficialii municipalității dau asigurări că ”se depun toate eforturile necesare, pentru ca furnizarea apei calde şi a căldurii să fie reluată sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în cursul după-amiezii”.