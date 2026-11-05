„Putem acum să-i lăsăm pe acești infractori să moară în anonimat, în timp ce ne vom aminti și vom onora pentru totdeauna victimele”, a declarat Newsom într-o scrisoare, potrivit BBC.

California nu a mai executat pe nimeni din 2006

Decizia are în mare parte un caracter simbolic, întrucât California nu a mai executat niciun condamnat din 2006. Totuși, potrivit experților, măsura ar putea economisi milioane de dolari anual, prin reducerea cheltuielilor judiciare. De la reintroducerea pedepsei cu moartea, în 1978, doar 13 condamnați au fost executați în acest stat.

Newsom a explicat că își exercită atribuțiile constituționale privind clemența pentru a înlocui toate pedepsele capitale cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

„După aproape 30 de ani în funcții publice, am ajuns să înțeleg limitele a ceea ce guvernul poate realiza în mod echitabil. Am luat această decizie pentru că sunt ferm convins că uciderea autorizată de stat este incompatibilă cu valorile Californiei, subminează bazele sistemului nostru juridic și ne afectează pe fiecare dintre noi”, a afirmat guvernatorul.

California a avut în mod tradițional cel mai mare număr de condamnați la moarte dintre statele americane. În 2019, Newsom a dispus suspendarea execuțiilor, printr-un moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale.

Sistemul judiciar, criticat de guvernator

Guvernatorul a descris noua decizie drept una dificilă, dar „dreaptă”. El a recunoscut că mulți locuitori ai Californiei consideră că persoanele care comit crime deosebit de grave merită să moară, însă a spus că statul nu le poate lua viața din punct de vedere moral.

Newsom a mai susținut că sistemul californian de aplicare a pedepsei cu moartea este un eșec și că nu a putut fi aplicat în mod echitabil. Potrivit acestuia, sistemul a dus inclusiv la condamnarea unor persoane nevinovate.

Închisoarea pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate este cea mai severă pedeapsă pe care guvernatorul o poate impune în mod legal și pe care statul o poate aplica în mod etic, a mai declarat Newsom.

Decizia vine în contextul în care Gavin Newsom este menționat printre posibilii candidați ai Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028. Aflat la finalul celui de-al doilea mandat, guvernatorul nu mai poate candida pentru această funcție. Democratul Xavier Becerra este considerat favorit pentru a-i succeda după alegerile de la jumătatea mandatului, programate marți.