„Este în întregime decizia lui. Am avut deja ocazia să discutăm despre asta înainte de prima sa convocare. L-am rugat să rămână, să rămână cu mine pentru că aveam nevoie de el alături, dar trebuie să-i accept decizia”, a declarat antrenorul portughez pentru Canal 11, conform A Bola, potrivit News.ro.

Cei doi, care erau destul de apropiaţi când amândoi erau la Al-Nassr (Arabia Saudită), s-au despărţit pe fondul unor tensiuni semnificative la sfârşitul lunii septembrie, în urma plecării dramatice a lui Cristiano Ronaldo în timpul unui cantonament din Liga Naţiunilor.

Potrivit atacantului portughez, motivul: două trădări din partea antrenorului său, aşa cum a explicat într-o declaraţie usturătoare.

Scurta sa suspendare (30 de zile, amendă de 255 de euro) a lăsat uşa larg deschisă pentru o revenire în noiembrie. În cele din urmă, a decis să o închidă înainte ca Jorge Jesus să anunţe lotul.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe antrenorul portughez să-i aducă un omagiu. „Este o referinţă globală, o icoană pentru Portugalia, o icoană pentru echipa naţională. Este un jucător care, de-a lungul anilor, a dat atât de mult echipei naţionale. Este un simbol pentru tineretul portughez. Am avut privilegiul de a lucra cu el timp de un an la Al-Nassr. Va rămâne întotdeauna un reper pentru echipa noastră naţională, pentru poporul nostru şi pentru istoria noastră. Va rămâne pentru totdeauna în inimile poporului portughez, în cadrul echipei naţionale, şi nu există cale de întoarcere, pentru că va fi întotdeauna o referinţă pentru fotbalul portughez”, a spus Jorge Jesus.

Potrivit A Bola, Cristiano Ronaldo l-a informat joi pe Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF), că îşi va anunţa retragerea din echipa naţională. Cu toate acestea, s-a abţinut să-l informeze pe Jorge Jesus. Prin urmare, momentul ales nu este lipsit de importanţă pentru atacantul portughez, care a anticipat anunţul antrenorului său naţional.

Prin retragerea din fotbalul internaţional, atacantul în vârstă de 41 de ani încheie un capitol important din cariera sa record.