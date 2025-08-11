Președintele Franței: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”

Preşedintele francez Emmanuel Macron condamnă anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, afirmând că este „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”.

El cere crearea unei „misiuni de stabilizare” sub egida Naţiunilor Unite, relatează AFP şi Reuters, potrivit News.ro.

„Anunţul făcut de cabinetul israelian cu privire la extinderea operaţiunii sale în oraşul Gaza şi în taberele din Mawasi şi reocuparea acestora de către Israel constituie un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent, şi o accelerare către un război permanent”, a transmis Marcon în comentarii transmise jurnaliştilor de către biroul său.

„Este necesar să se pună capăt acestui război acum, printr-un armistiţiu permanent”, a adăugat el.

Şeful statului francez a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare care să permită securizarea Fâşiei Gaza, protejarea populaţiei civile şi sprijinirea guvernării palestiniene”.

„Aceasta este prioritatea”, a subliniat Macron.

„Nu unei operaţiuni militare israeliene. Da unei coaliţii internaţionale sub mandatul ONU pentru (...) instituirea unei guvernări de pace şi stabilitate”, a punctat el.

„Consiliul de Securitate trebuie să lucreze acum pentru a pune în aplicare această misiune şi a-i conferi un mandat”, a continuat Emmanuel Macron, considerând că aceasta este „singura cale credibilă” pentru a ieşi din război.

„Am pus singurele baze credibile împreună cu Arabia Saudită, la New York, obţinând pentru prima dată un apel unanim pentru dezarmarea Hamas şi pentru eliberarea ostaticilor de către actorii regionali”, a adăugat Macron.

