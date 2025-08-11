Președintele Franței: Planurile Israelului pentru Gaza sunt „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”

Stiri externe
11-08-2025 | 15:50
emmanuel macron
AFP

Preşedintele francez Emmanuel Macron condamnă anunţul Israelului în legătură cu extinderea operaţiunii sale în Gaza, afirmând că este „un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent”.

autor
Cristian Matei

El cere crearea unei „misiuni de stabilizare” sub egida Naţiunilor Unite, relatează AFP şi Reuters, potrivit News.ro.

„Anunţul făcut de cabinetul israelian cu privire la extinderea operaţiunii sale în oraşul Gaza şi în taberele din Mawasi şi reocuparea acestora de către Israel constituie un dezastru anunţat, de o gravitate fără precedent, şi o accelerare către un război permanent”, a transmis Marcon în comentarii transmise jurnaliştilor de către biroul său.

„Este necesar să se pună capăt acestui război acum, printr-un armistiţiu permanent”, a adăugat el.

Şeful statului francez a solicitat crearea unei „misiuni de stabilizare care să permită securizarea Fâşiei Gaza, protejarea populaţiei civile şi sprijinirea guvernării palestiniene”.

Citește și
copii fasia gaza
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”

Aceasta este prioritatea”, a subliniat Macron.

„Nu unei operaţiuni militare israeliene. Da unei coaliţii internaţionale sub mandatul ONU pentru (...) instituirea unei guvernări de pace şi stabilitate”, a punctat el.

„Consiliul de Securitate trebuie să lucreze acum pentru a pune în aplicare această misiune şi a-i conferi un mandat”, a continuat Emmanuel Macron, considerând că aceasta este „singura cale credibilă” pentru a ieşi din război.

Am pus singurele baze credibile împreună cu Arabia Saudită, la New York, obţinând pentru prima dată un apel unanim pentru dezarmarea Hamas şi pentru eliberarea ostaticilor de către actorii regionali”, a adăugat Macron.

Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

Sursa: News.ro

Etichete: emmanuel macron, Franta, israel, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 11-08-2025 15:43

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Cinci jurnaliști au murit într-un atac israelian în Gaza. Libertatea presei, din nou pusă sub semnul întrebării
Stiri externe
Cinci jurnaliști au murit într-un atac israelian în Gaza. Libertatea presei, din nou pusă sub semnul întrebării

Al Jazeera a anunţat duminică moartea a cinci dintre jurnaliştii săi într-un atac israelian în Fâşia Gaza, inclusiv un reporter bine cunoscut şi pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”.

SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”
Stiri externe
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals”

Statele Unite au declarat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că Israelul are dreptul să decidă măsurile necesare privind Fâșia Gaza, în contextul planului israelian de ocupare totală a enclavei și eliminare a Hamas.

Netanyahu a anunțat cum vrea sa „termine treaba” în Gaza. Cele cinci obiective fixate de premierul Israelului
Stiri externe
Netanyahu a anunțat cum vrea sa „termine treaba” în Gaza. Cele cinci obiective fixate de premierul Israelului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat duminică detalii despre noul plan militar pentru cucerirea orașului Gaza, susținând, totuși că prin acesta "nu urmărește ocuparea Fâșiei Gaza".

Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”
Stiri externe
Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12