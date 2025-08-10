Netanyahu a anunțat cum vrea sa „termine treaba” în Gaza. Cele cinci obiective fixate de premierul Israelului

10-08-2025 | 19:37
benjamin netanyahu
AFP

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat duminică detalii despre noul plan militar pentru cucerirea orașului Gaza, susținând, totuși că prin acesta "nu urmărește ocuparea Fâșiei Gaza".

Mihai Niculescu

Planul lui Netanyahu ar fi cel mai bun mijloc de a încheia războiul" cu gruparea palestiniană Hamas, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Controlul militar israelian se apropie de finalizare

În cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Ierusalim, Netanyahu a făcut bilanțul operațiunilor militare în curs. „Am realizat până în prezent o mare parte a misiunii. Avem între 70% și 75% din Fâșia Gaza sub control militar israelian", a declarat premierul israelian.

Acesta a precizat că mai rămân de cucerit doar două zone strategice: „Dar mai avem două fortărețe rămase (de cucerit), orașul Gaza și taberele" din centrul Fâșiei Gaza și „nu avem altă opțiune pentru a termina treaba".

Strategia militară pentru orașul Gaza

Conform planului aprobat vineri de cabinetul de securitate israelian, armata „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza", situat în nordul enclavei palestiniene și în mare parte distrus, „distribuind în același timp ajutoare umanitare" în afara zonelor unde se desfășoară lupte.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Planul de cucerire al orașului Gaza, prezentat de Netanyahu. Presiuni teribile de la Consiliul de Securitate ONU

Premierul a insistat asupra naturii operațiunii: noul plan „nu urmărește ocuparea Gazei, ci demilitarizarea Gazei".

Viziunea pentru "ziua de după Hamas"

Netanyahu a detaliat strategia pe termen lung a Israelului pentru Fâșia Gaza. „O zonă de securitate va fi stabilită la granița dintre Fâșia Gaza și Israel pentru a preveni viitoare incursiuni teroriste. O administrație civilă va fi creată în Fâșia Gaza și va căuta să trăiască în pace cu Israelul. Acesta este planul nostru pentru ziua de după Hamas", a explicat premierul.

Acesta a enumerat cele cinci obiective principale: „În primul rând, dezarmarea Hamas. În al doilea rând, toți ostaticii (israelieni) sunt eliberați. În al treilea rând, Fâșia Gaza este demilitarizată. În al patrulea rând, Israelul exercită un control de securitate preponderent. Și, în al cincilea rând, o administrație civilă pașnică, non-israeliană. (...) Asta vrem să vedem în Fâșia Gaza".

Măsuri promise pentru protecția civililor

Referitor la gestionarea populației civile, Netanyahu a anunțat: „Vom face acest lucru permițând mai întâi populației civile să părăsească în deplină siguranță zonele de luptă către zone desemnate ca sigure", unde „i se va oferi din abundență hrană, apă și îngrijiri medicale".

Acuzații grave la adresa Hamas și ONU

Premierul israelian a adus acuzații severe privind distribuirea ajutoarelor umanitare. „În ultimele luni, Hamas a jefuit cu violență camioane (cu ajutoare) destinate populației civile palestiniene. Ei au creat în mod deliberat această penurie", a declarat Netanyahu.

De asemenea, a criticat dur organizația internațională: „Și ONU a refuzat sistematic, până de curând, să distribuie (ajutoarele din) miile de camioane pe care le-am autorizat să intre în Fâșia Gaza. Așadar, problema noastră este că am avut tone de alimente colectate, dar nedistribuite, care se alterau pe partea frontierei dinspre Fâșia Gaza, întrucât ONU a fost și încă este reticentă să le livreze pe toate".

Planuri pentru îmbunătățirea distribuției ajutoarelor

Pentru a rezolva criza umanitară, Netanyahu a anunțat măsuri concrete: „Vom crea coridoare protejate" pentru distribuirea ajutoarelor în Fâșia Gaza și „vom crește numărul de centre de distribuție de ajutoare ale GHF (o fundație privată susținută de SUA și Israel)". Premierul a promis, de asemenea, intensificarea „parașutărilor aeriene" de ajutoare.

Declarații controversate despre campania de dezinformare

Netanyahu a susținut că se desfășoară o campanie globală mincinoasă împotriva Israelului, declarând: „Singurele persoane care sunt înfometate în mod deliberat în Fâșia Gaza astăzi sunt ostaticii noștri, înfometați de monștrii din Hamas".

Premierul a încheiat cu o declarație categorică: Israelul va „câștiga războiul" în Fâșia Gaza, „cu sau fără sprijinul altor" țări.

Avertismentele organizațiilor internaționale

Declarațiile lui Netanyahu contrastează puternic cu evaluările organizațiilor internaționale. O „mare parte" a populației Fâșiei Gaza riscă să moară de foame din cauza ofensivei militare și blocadei israeliene, a avertizat luna trecută directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Cele 2,1 milioane de persoane captive în zona de război care este Fâșia Gaza se confruntă și cu un alt ucigaș, în plus față de bombe și gloanțe: mor de foame. Asistăm acum la o creștere fatală a deceselor provocate de malnutriție", a explicat directorul general al OMS.

Bilanțul devastator al conflictului

Statisticile oficiale evidențiază amploarea tragediei umane din Fâșia Gaza. „Mai mult de jumătate (54,4%) dintre cele peste 60.000 de persoane ucise de la începutul ofensivei militare israeliene în Fâșia Gaza sunt femei, copii și vârstnici", conform datelor publicate de Ministerul Sănătății din enclava palestiniană.

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, când atacul Hamas asupra sudului Israelului s-a „soldat cu moartea a 1.210 de persoane de partea israeliană, de asemenea majoritatea civili", conform bilanțului provizoriu anunțat pe 29 iulie de Ministerul controlat de gruparea Hamas.

