SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă" ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals"

10-08-2025 | 22:13
copii fasia gaza
Statele Unite au declarat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că Israelul are dreptul să decidă măsurile necesare privind Fâșia Gaza, în contextul planului israelian de ocupare totală a enclavei și eliminare a Hamas.

Statele Unite consideră că "Israelul are dreptul să decidă ce este necesar" cu privire la Fâşia Gaza, poziţie exprimată astfel duminică la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU convocată de urgenţă pentru a discuta noul plan israelian de a ocupa complet această enclavă palestiniană şi de a elimina astfel gruparea armată Hamas, relatează agenţia EFE.

"Statele Unite susţin dreptul Israelului de a se apăra împotriva terorismului Hamas şi, în cele din urmă, Israelul are dreptul să decidă ce este necesar pentru securitatea sa şi ce măsuri sunt adecvate pentru a pune capăt ameninţării reprezentate de Hamas şi de grupări similare", a declarat reprezentanta SUA, Dorothy Shea.

Mai mult, ea a calificat drept "contraproductivă" reuniunea convocată de membri europeni ai Consiliului de Securitate, după ce guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat vineri un plan militar ce prevede ocuparea oraşului Gaza, în nordul enclavei palestiniene.

Potrivit reprezentantei SUA, "guvernul Israelului nu a luat nejustificat această decizie de a-şi avansa campania militară, ci în urma lunilor de intransigenţă din partea Hamas".

benjamin netanyahu
Netanyahu a anunțat cum vrea sa „termine treaba” în Gaza. Cele cinci obiective fixate de premierul Israelului

În plus, Dorothy Shea i-a acuzat pe alţi membri ai Consiliului de Securitate că "răspândesc minciuni" despre Israel şi a descris drept "categoric fals" că are loc un genocid împotriva populaţiei palestiniene în Fâşia Gaza.

În timp ce se desfăşura reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, premierul israelian Netanyahu declara la o conferinţă de presă la Ierusalim că ocuparea oraşului Gaza este soluţia pentru a "termina treaba" în războiul cu Hamas.

"Am realizat până în prezent o mare parte a misiunii. Avem între 70% şi 75% din Fâşia Gaza sub control militar israelian", a spus Netanyahu. "Dar mai avem două fortăreţe rămase (de cucerit), oraşul Gaza şi taberele" din centrul Fâşiei Gaza şi "nu avem altă opţiune pentru a termina treaba", a stabilit el.

"În primul rând, dezarmarea Hamas. În al doilea rând, toţi ostaticii (israelieni) sunt eliberaţi. În al treilea rând, Fâşia Gaza este demilitarizată. În al patrulea rând, Israelul exercită un control de securitate preponderent. Şi, în al cincilea rând, o administraţie civilă paşnică, non-israeliană. (...) Asta vrem să vedem în Fâşia Gaza", a rezumat Netanyahu planul aprobat de guvernul său.

Israelul va "câştiga războiul" în Fâşia Gaza, "cu sau fără sprijinul altor" ţări, a concluzionat el.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 10-08-2025 22:07

