Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului”

10-08-2025 | 17:52
Benjamin Netanyahu
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.

El spune că 70-75% din Gaza se află sub control militar israelian, dar afirmă că Hamas mai are două bastioane. Unul este oraşul Gaza, spune el, iar „taberele centrale” sunt celălalt.

Vineri, cabinetul de securitate israelian a dat instrucţiuni FDI să „dezmembreze” aceste două bastioane.

El spune că aceasta este „cea mai bună modalitate” de a pune capăt războiului. El adaugă că Israelul va permite civililor să meargă în zonele sigure desemnate, unde vor avea hrană, securitate şi îngrijire medicală „din belşug”.

Netanyahu afirmă că Gaza va fi demilitarizată şi enunţă cele cinci principii ale Israelului pentru încheierea războiului:

protest tel aviv
Mii de israelieni au protestat față de ofensiva din Gaza, după decizia guvernului Netanyahu de a ocupa orașul

- dezarmarea Hamas
- returnarea tuturor ostaticilor
- demilitarizarea Fâşiei Gaza
- preluarea de către Israel a „controlului suprem de securitate” în Fâşie
- instituirea unei „administraţii civile alternative” care să nu fie  Hamas sau Autoritatea Palestiniană

Cetăţenii din Gaza „ne imploră şi imploră lumea” să fie eliberaţi de Hamas, afirmă Netanyahu.

Prim-ministrul spune că Hamas este o „organizaţie genocidară” şi adaugă că nicio naţiune nu ar suporta să aibă o entitate „angajată în anihilarea sa la o aruncătură de piatră de graniţa sa”.

Scopul Israelului nu este să ocupe Gaza, ci să o elibereze, spune el. Războiul se poate încheia dacă Hamas eliberează ostaticii şi acceptă să depună armele, potrivit News.ro.

El spune că Hamas are încă „mii de terorişti înarmaţi” în Gaza şi afirmă că obiectivul lor este să "distrugă" statul Israel.

A criticat presa internaţională

Netanyahu a afirmat că presa internaţională a crezut în ceea ce el descrie ca fiind propaganda Hamas „cu vârf şi îndesat”.

El a arătat fotografii cu copii subnutriţi care au apărut pe primele pagini ale ziarelor din întreaga lume - pe primele pagini au fost adăugate etichete pe care scrie „fals”.

Netanyahu spune că guvernul a intentat un proces împotriva The New York Times pentru că a folosit pe prima pagină imaginea unui copil înfometat care avea şi probleme de sănătate. Netanyahu spune că mama şi fratele copilului sunt sănătoşi şi susţine că ziarul a ascuns o corectură.

El critică acoperirea de către presă a foametei din Gaza şi o compară cu „minciunile maligne care au fost spuse despre poporul evreu în Evul Mediu”.

Incendiile de vegetație fac ravagii în sudul Europei. Grecia, Italia și Spania, sub asediul flăcărilor

Sursa: News.ro

