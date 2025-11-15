Donald Trump amenință BBC cu un proces de miliarde. Emisiunea Panorama ar fi denaturat declarațiile președintelui

15-11-2025 | 07:14
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de emisiunea Panorama, după ce corporaţia şi-a cerut scuze, dar a refuzat să îi ofere despăgubiri.

autor
Sabrina Saghin

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One, vineri seară, Trump a declarat: „Îi vom da în judecată pentru o sumă cuprinsă între 1 şi 5 miliarde de dolari, probabil săptămâna viitoare”, relatează BBC.

BBC a precizat că montajul discursului din 6 ianuarie 2021 a dat, neintenţionat, „impresia greşită că preşedintele Trump făcuse un apel direct la acţiuni violente”.

BBC respinge plata despăgubirilor

BBC şi-a prezentat scuzele, dar a spus că nu va plăti compensaţii financiare.

Controversa a dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, şi a şefei departamentului de ştiri, Deborah Turness.

Cred că trebuie să o fac”, le-a spus Trump jurnaliştilor despre planul său de a intenta acţiune în instanţă. „ Au trişat. Au schimbat cuvintele pe care le rosteam”, a mai afirmat el.

Donald Trump a precizat că nu a discutat subiectul cu premierul britanic Keir Starmer, dar că Starmer a cerut să vorbească cu el, iar Trump îl va suna în cursul weekendului.

La începutul acestei săptămâni, avocaţii preşedintelui american au ameninţat că vor da BBC în judecată pentru daune de 1 miliard de dolari, dacă instituţia nu îşi retractează afirmaţiile, nu îşi cere scuze şi nu îl despăgubeşte.

Căutările în bazele de date publice cu dosare judiciare au arătat mai devreme că, până acum, nu a fost depusă nicio acţiune legală, precizează BBC.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 15-11-2025 07:12

