Trump amenință că va da în judecată BBC pentru 1 miliard de dolari pentru că i s-a trucat un fragment dintr-un discurs

Stiri externe
10-11-2025 | 20:08
Donald Trump amenință ca va da în judecată BBC, după ce a ieșit la iveală faptul ca postul public britanic a editat cu rea-voință o declarație a sa după alegerile pierdute în fața lui Joe Biden, în ianuarie 2021.

autor
Stirileprotv

Liderul de la Casa Albă a somat televiziunea BBC ca până vineri să dezmintă în totalitate documentarul altfel va cere daune morale de un miliard de dolari. În urma scandalului răsunator, directorul general al BBC și șefa departamentului de știri și-au dat demisia, iar președintele postului, a calificat, luni, situatia, drept o "eroare de judecată".

Tim Davie, directorul general al BBC, și Deborah Turness, șefa departamentului de știri, pleacă în urma controverselor generate de un documentar Panorama.
 

Brian Stelter, CNN: „Ziarul britanic The Telegraph a făcut rost de un raport intern al unui avertizor de integritate, care descria editarea înșelătoare din materialul difuzat de emisiunea Panorama cu doar câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite din noiembrie 2024”.

Potrivit publicatiei "The Telegraph", un discurs a lui Donald Trump a fost voit editat astfel încât să inducă în eroare telespectatorul. Documentarul „Trump: a doua șansă” a inclus următorul fragment: „Vom merge la Capitoliu, iar eu voi fi acolo, alături de voi. Și vom lupta! Vom lupta cu furie! Și, dacă nu luptați cu îndârjire, nu veți mai avea țară.”

Mark Stone, corespondent Sky News: „Acest clip nu provine dintr-o singură frază, ci din două părți distincte ale discursului, lipite și ilustrate ca să ascundă tăietura de montaj. Dacă nu ar fi făcut asta, ați fi auzit: 'Vom merge la Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi reprezentanţi din Congres'”.

Mark Stone, Sky News: „Iar presedintele si oameni săi au susținut mereu că formularea „vom lupta cu îndârjire” a fost una retorică”.

La scurt timp după discursul respectiv, pe 6 ianuarie 2021, mii de susținători ai lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, pentru a impiedica validarea victoriei democratului Joe Biden.

Brian Stelter, corespondent BBC: „Felul în care s-a făcut montajul sugera că Trump și-a îndemnat susținătorii să mărșăluiască împreună către Captoliu ca să lupte „ca nebunii”. Realitatea este că Trump chiar a vorbit în mod repetat despre luptă în acel discurs și a avut un ton combativ, dar nu a formulat îndemnul în felul în care a apărut în documentarul BBC”.

Într-o postare pe rețeaua lui de socializare, președintele american a mulțumit publicației The Telegraph că i-a demascat pe cei care, spune el, i-au manipulat discursul.

Dame Caroline Dineage, președinta Comisiei pentru cultură, mass-media și sport: „Clipul a fost editat cu țelul de a sugera un alt înțeles al declarației decât cel real, asta în condițiile în care BBC s-a descris mereu drept antiteza clipurilor manipulate pe conturi de social media partizane, care proliferează mai ales în SUA”.

Între timp, si ministrul britanic al Culturii a calificat drept "extrem de gravă" acuzaţia adusă postului public britanic.

Lisa Nandy, ministrul britanic al Culturii: „Ca ministru al culturii am fost fermă față de BBC când nu a respectat standardele cele mai înalte de obiectivitate, ceea ce s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an și ceva”.

În ultimii ani, BBC a fost ținta a numeroase critici, care semnalau derapaje grave de la etica și deontologia presei.

Katie Spencer, corespondent Sky News: „La începutul anului, Davie a respins apelurile la demisie, apărute când s-a aflat că naratorul-copil al unuia dintre documentarele postului despre războiul din Gaza era... fiul unui lider Hamas”.

Potrivit OFCOM, CNA-ul britanic, în materialul respectiv era preluata ca atare propaganda grupării teroriste Hamas, ceea ce sugerează - potrivit OFCOM - fie neglijenţă, fie „o dorinţă constantă de a zugravi Israelul drept răul absolut”.

Deborah Turness, fosta directoare a Departamentului de Știri: Jurnaliștii noștri sunt oameni muncitori, care depun eforturi să fie imparțiali, iar eu le susțin munca.
Reporter: Vorbim de o lipsă de imparțialitate la nivel de instituție?
Deborah Turness, fosta directoare a Departamentului de Știri: Nu există așa ceva, deși greșeli mai apar.

Danny Cohen, fost director BBC: „Nu e vorba doar că declarația lui Trump a fost falsificată, ci de faptul că domnul Davie și doamna Turness știau de asta de 6 luni. În mai 2025 s-a discutat subiectul într-o ședință și de atunci n-au făcut nimic despre asta, au tăcut mâlc”.

Sursa: Pro TV

10-11-2025 20:08

