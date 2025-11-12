Directorul demisionar de la BBC, despre scandalul cu Trump: Am făcut unele greșeli care ne-au costat, dar trebuie să luptăm

12-11-2025 | 08:08
În Marea Britanie, cel mai nou scandal care vizează postul BBC e departe de a se fi încheiat.

Conducerea canalului de televiziune caută cel mai bun răspuns, după ce Donald Trump a anunțat că așteaptă scuze publice și compensații „corespunzătoare”, pentru prejudiciul cauzat de un documentar din 2024.

„Dacă îi dați fie și un cent lui Trump, eu nu-mi mai plătesc abonamentul TV”, transmit mulți telespectatori. Alții cred că BBC trebuie să-și asume vina.

Directorul demisionar al postului BBC nu e convins că subalternii săi ar fi făcut greșeli grave în materialul despre Donald Trump. Într-un interviu pentru Sky News, Tim Davie a admis că postul public britanic trece prin momente dificile, dar a subliniat că va reuși să iasă la lumină.

Tim Davie, director demisionar: „Cred că trebuie să luptăm pentru jurnalismul nostru. Am făcut unele greșeli care ne-au costat, dar trebuie să luptăm pentru asta și sunt extrem de mândru de ceea ce facem. Conținutul nostru este foarte solid și cred că trebuie să continuăm să subliniem rolul și punctele forte ale BBC.”

BBC, acuzat de ani buni de părtinire și de promovarea unei agende progresiste

BBC, post public finanțat prin taxe de toți britanicii care au televizoare, făcea de ani de zile obiectivul criticilor. A fost acuzat de promovare fără discernământ a agendei progresiste, dar și de distorsiuni, omisiuni ori calomnii în reflectarea unor subiecte sensibile, precum războaiele culturale privind genul sau Orientul Mijlociu. Pentru revista conservatoare The Spectator, derapajele BBC nu sunt nici subtile, nici ocazionale, ci înrădăcinate.

Katie Spencer, corespondent Sky News: „Presa tabloidă l-a poreclit pe Davie „Tim Teflon” tocmai pentru că, de-a lungul anilor, a supraviețuit unui număr foarte mare de scandaluri și unui șuvoi de critici, ieșind mereu basma-curată.”

Ministrul britanic pentru Cultură a luat apărarea BBC și în Parlament.

Lisa Nandy, ministrul britanic pentru cultură, media și sport: „Într-o perioadă în care liniile dintre fapt și opinie, știre și polemică, sunt periculos de estompate, BBC iese în evidență. Este un far călăuzitor pentru oamenii de aici și din întreaga lume. Cred că, pentru a menține încrederea în BBC, este absolut esențial ca instituția să fie transparentă în privința acțiunilor pe care le-a întreprins și a celor pe care intenționează să le întreprindă.”

Publicul britanic, tot mai critic la adresa postului public

Pe de altă parte, sunt mulți oameni simpli nemulțumiți de direcția în care s-a îndreptat postul britanic.

Femeie: „Mulți oameni se simt puțin trădați de ei. De-a lungul anilor, după ultimele scandaluri prin care au trecut, încrederea în BBC a scăzut considerabil.”

Bărbat: „Trebuie să-și pună organizația în ordine, astfel încât, pe viitor, să putem privi BBC-ul cu încredere.”

În cazul unei ipotetice acțiuni în justiție, Donald Trump ar trebui să demonstreze că emisiunea Panorama a fost urmărită în Florida, unde ar urma să fie intentat procesul, și că a avut de suferit din cauza montajului controversat.

Pe de altă parte, chiar dacă președintele a fost achitat de acuzația că ar fi incitat la luarea cu asalt a Capitoliului, un proces cu BBC ar însemna că toate declarațiile și faptele sale vor fi din nou puse sub lupă, cu rezultate imprevizibile.

Sursa: Pro TV

