Postul BBC este „hotărât să lupte” în justiţie împotriva lui Donald Trump într-un eventual proces

17-11-2025 | 17:21
bbc, sediu bbc
Getty

BBC respinge acuzațiile lui Donald Trump și susține că nu există niciun temei legal pentru un proces de defăimare privind editarea unui discurs al fostului președinte american.

Ioana Andreescu

Postul public de televiziune BBC din Marea Britanie este „hotărât să lupte” împotriva oricărei acţiuni în justiţie intentate de preşedintele SUA, Donald Trump, întrucât nu există niciun temei pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale, i-a asigurat luni pe angajaţi preşedintele companiei audiovizuale, Samir Shah, relatează Reuters.

Donald Trump a declarat vineri că probabil va da în judecată BBC în această săptămână pentru suma de 5 miliarde de dolari, după ce postul de televiziune a montat fragmente separate dintr-unul dintre discursurile sale, creând impresia că el a incitat la revoltele din 6 ianuarie 2021.

Scuze oficiale, dar BBC contestă acuzațiile

Preşedintele BBC, Samir Shah, i-a trimis o scrisoare personală lui Trump pentru a-şi cere scuze pentru montaj, a anunţat joi BBC, dar postul de televiziune a afirmat că nu este de acord cu existenţa unui temei pentru o acţiune în justiţie pentru defăimare.

Trump a declarat vineri că va intenta un proces pentru o sumă cuprinsă între 1 şi 5 miliarde de dolari. „Cred că trebuie să fac asta, adică chiar ei au recunoscut că au trişat”, a spus el.

BBC și-a cerut scuze față de Trump pentru editarea trunchiată a discursului, dar respinge orice cerere de despăgubire

BBC: „Nu există niciun temei pentru un proces de defăimare”

Shah a declarat luni într-un e-mail adresat personalului BBC că există multe speculaţii cu privire la posibilitatea unei acţiuni în justiţie, inclusiv în ceea ce priveşte daunele potenţiale sau încheierea unei înţelegeri. „În toate acestea, suntem, desigur, perfect conştienţi de privilegiul finanţării noastre şi de necesitatea de a proteja contribuabilii care plătesc taxa de licenţă, publicul britanic”, a spus el în e-mail.

Instituția se pregătește să conteste demersul legal

„Vreau să fiu foarte clar cu voi – poziţia noastră nu s-a schimbat. Nu există niciun temei pentru un proces de defăimare şi suntem hotărâţi să luptăm împotriva acestui demers”, a transmis Shah.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-11-2025 17:21

