BBC și-a cerut scuze față de Trump pentru editarea trunchiată a discursului, dar respinge orice cerere de despăgubire

Televiziunea britanică BBC a cerut scuze președintelui american, dar a respins cererile de compensații, formulate de Donald Trump.

BBC a transmis că „regretă sincer” maniera în care a editat discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021. Mesajul tăiat astfel lăsa impresia că președintele incită la violență, înainte ca susținătorii lui să ia cu asalt Capitoliul.

Liderul de la Casa Albă a amenințat, zilele trecute, că va da în judecată postul britanic și că va cere compensații de 1 miliard de dolari, dacă nu i se prezintă scuze publice și dacă nu va primi despăgubiri substanțiale.

Totuși, reprezentanții BBC susțin că nu există temei legal pentru ca Trump să-i aducă în instanță și au anunțat că nu vor mai mai difuza vreodată materialul cu pricina.

BBC nu are intenţia de a redifuza documentarul emisiunii „Panorama” pe niciuna dintre platformele sale, a asigurat televiziunea.

Scurgerile de informaţii interne referitoare la acuzaţii de părtinire la BBC i-au forţat pe doi dintre şefii postului să demisioneze.

Un astfel de demers juridic ar expune BBC la riscul de a fi nevoit să utilizeze banii plătiţi de telespectatorii britanici pentru a-l despăgubi pe preşedintele SUA pentru o eroare comisă de propria echipă, ceea ce ar oferi şi mai multe argumente criticilor postului public într-un moment în care tot mai multe persoane renunţă la plata taxei anuale de licenţă.

Cum a fost editat discursul

În discursul său din 6 ianuarie 2021, Trump a spus: „Vom merge la Capitol şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi congresmeni”. Peste 50 de minute, în discurs, el a spus: „Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

În emisiunea „Panorama” din 2024, clipul îl arată spunând: „Vom merge la Capitoliu... şi voi fi acolo cu voi. Şi vom lupta. Vom lupta cu înverşunare”.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump a declarat că discursul său din 6 ianuarie 2021 a fost „măcelărit” şi că modul în care a fost prezentat a „înşelat” telespectatorii.

Argumentele BBC

În scrisoarea adresată echipei juridice a lui Trump, BBC prezintă cinci argumente principale pentru care consideră că nu are de ce să răspundă penal.

În primul rând, BBC afirmă că nu avea drepturi şi nu a distribuit episodul respectiv al emisiunii „Panorama” pe canalele sale din SUA. Când documentarul a fost disponibil pe BBC iPlayer, acesta era restricţionat geografic la telespectatorii din Marea Britanie.

În al doilea rând, se afirmă că documentarul nu i-a cauzat prejudicii lui Trump, deoarece acesta a fost reales.

În al treilea rând, se afirmă că montajul nu a fost conceput pentru a induce în eroare, ci doar pentru a scurta un discurs lung, iar editarea nu a fost făcută cu rea intenţie.

În al patrulea rând, BBC susţine că videoclipul nu a fost niciodată menit să fie difuzat izolat. Mai degrabă, a fost un clip de 12 secunde dintr-o emisiune de o oră, care conţinea şi multe voci în sprijinul lui Trump.

În cele din urmă, opiniile cu privire la o chestiune de interes public şi discursul politic sunt protejate în mod special de legile privind defăimarea din SUA.

