Kremlinul anunță că Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza

Stiri externe
19-01-2026 | 11:59
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU
Getty

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care va supraveghea noul guvern din Gaza, a informat luni Kremlinul, transmit Reuters şi EFE.

autor
Ioana Andreescu

„Într-adevăr, preşedintele Putin a primit propunerea prin canale diplomatice de a se alătura Consiliului de Pace. În prezent, examinăm toate detaliile propunerii", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale de presă telefonice zilnice, potrivit EFE.

Reuters relatează că Moscova studiază propunerea şi speră să aibă contacte cu Washingtonul pe această temă.

Trump a invitat 60 de ţări să se alăture Consiliului de Pace, însă doar cele care plătesc un miliard de dolari vor putea deveni membri permanenţi.

Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.

Citește și
safir
Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari

Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de ţări.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar detaliile sunt încă în lucru.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat, duminică, primirea de către preşedintele Nicuşor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membră a Consiliului.

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 19-01-2026 11:59

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Citește și...
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari
Stiri externe
Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari

A fost scos la vânzare în Sri Lanka cel mai mare safir purpuriu cunoscut din lume.

Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei
Stiri Sociale
Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei

Confruntați cu cheltuieli în creștere, studenții români își caută - în număr tot mai mare - locuri de muncă.

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Ianuarie 2026

03:11:11

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59