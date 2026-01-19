Kremlinul anunță că Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care va supraveghea noul guvern din Gaza, a informat luni Kremlinul, transmit Reuters şi EFE.

„Într-adevăr, preşedintele Putin a primit propunerea prin canale diplomatice de a se alătura Consiliului de Pace. În prezent, examinăm toate detaliile propunerii", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale de presă telefonice zilnice, potrivit EFE.

Reuters relatează că Moscova studiază propunerea şi speră să aibă contacte cu Washingtonul pe această temă.

Trump a invitat 60 de ţări să se alăture Consiliului de Pace, însă doar cele care plătesc un miliard de dolari vor putea deveni membri permanenţi.

Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.

Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de ţări.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar detaliile sunt încă în lucru.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat, duminică, primirea de către preşedintele Nicuşor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membră a Consiliului.

