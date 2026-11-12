„Cele două inițiative ar putea beneficia de o finanțare europeană totală de până la 4 milioane de euro, în timp ce alte trei proiecte din România au șanse mari să primească sprijin, fiind incluse pe lista de rezervă”, mai menționează presa maghiară.

Producătorii români și-au depus dosarele la începutul anului, iar după mai multe luni de analiză, a venit și vestea bună. Au fost selectate pentru finanțarea europeană o cooperativă care reunește fermieri din sectorul cărnii de pasăre, dar și o asociație de procesatori de cătină ecologică.

Produsele românești din cătină ar putea ajunge și în Japonia și Thailanda

Cele două programe de promovare vizează piețe geografice și categorii de consumatori diferite. În cazul produselor obținute din cătină, obiectivul principal este creșterea notorietății preparatelor românești în țări din afara Uniunii Europene. Printre piețele vizate se numără Japonia și Thailanda, unde urmează să fie prezentate diverse alimente și preparate speciale pe bază de cătină, mai scrie publicația.

Promovarea cătinei va dura doi ani și vizează piețele din Japonia și Thailanda, iar cea a cărnii de pasăre, trei ani pe piețe din Germania, Franța și România, a arătat Știrile Pro TV într-un reportaj.

„Printre produsele care urmează să fie promovate se numără sucurile de cătină combinate cu ghimbir sau mere, nectarurile de cătină, precum și preparatele ecologice din cătină uscată și măcinată. Oferta include și ulei de cătină, alături de produse realizate cu ingrediente suplimentare. În cadrul campaniei vor fi promovate și preparate pe bază de cătină îmbogățite cu colagen, ginseng sau apilarnil. Diversitatea gamei de produse ar putea permite producătorilor români să se adreseze unor categorii variate de consumatori și să își facă loc pe piețele asiatice”, se mai arată în articol.

Trei proiecte, ca rezervă

Ungurii menționează că România, pe lângă cele două proiecte aprobate, are alte trei initiative ca rezervă.„Dacă Uniunea Europeană va pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru program, și aceste inițiative ar putea beneficia de finanțare”, mai scrie presa.

Proiectele selectate au fost aprobate în cadrul programului de promovare pentru 2026 al Uniunii Europene, intitulat „Enjoy, it's from Europe”, destinat promovării produselor agricole. Inițiativa urmărește creșterea notorietății produselor agroalimentare europene, consolidarea poziției lor pe piață și extinderea oportunităților comerciale internaționale.

Finanțarea este acordată prin intermediul așa-numitelor programe de promovare „SIMPLE”, a căror implementare se realizează cu participarea statelor membre, în cadrul unui sistem de gestiune partajată. „După semnarea acordurilor de finanțare, contribuția totală a Uniunii Europene disponibilă pentru cele două proiecte românești ar putea ajunge la 4 milioane de euro”, conchide publicația.