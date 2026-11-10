Două proiecte românești au fost selectate recent de Comisia Europeană și vor primi, împreună, aproape 4 milioane de euro pentru campanii de promovare.

Producătorii români și-au depus dosarele la începutul anului, iar după mai multe luni de analiză, a venit și vestea bună. Au fost selectate pentru finanțarea europeană o cooperativă care reunește fermieri din sectorul cărnii de pasăre, dar și o asociație de procesatori de cătină ecologică.

Proiectele românești primesc finanțare europeană

Corespondent PROTV: „Din România au fost depuse, în total, 5 proiecte, însă doar două au fost aprobate și au primit, iată, aproximativ 4 milioane de euro pentru a-și promova produsele. Celelalte trei proiecte au fost incluse pe o listă de rezervă și ar urma să fie luate în calcul în cazul în care bugetul programului va fi suplimentat.”

Promovarea cătinei va dura doi ani și vizează piețele din Japonia și Thailanda, iar cea a cărnii de pasăre, trei ani pe piețe din Germania, Franța și România.

Până să ajungă în astfel de campanii de promovare, unii producători atrag atenția juriilor internaționale. O brânză maturată, făcută de o familie din județul Tulcea, de pildă, a câștigat medalia de aur la o competiție organizată la Lyon, în Franța. Produsul a fost degustat în orb, alături de mii de specialități, de 630 de jurați.

Producătorii români câștigă premii internaționale

Iar într-o mică fabrică de preparate din pește, îndeosebi păstrăv, din județul Suceava, produsele au adunat deja trei distincții internaționale. Pateul din păstrăv afumat, de exemplu, a primit două stele de aur în urma unei evaluări gastronomice care a avut loc la Bruxelles. Zeci de bucătari și somelieri profesioniști au degustat produsele.

Mihaela Marcu, reprezentanta departamentului de logistică din cadrul fabricii: „Sunt foarte mulți clienți care au apreciat acest lucru, au cumpărat produsele, au fost încântați, au transmis acest lucru și prietenilor sau comunității din care ei fac parte și au devenit clienți fideli.”

Este și motivul pentru care tot mai mulți producători vor astfel de premii în portofoliul lor. Distincțiile contează pentru unii cumpărători. Iar pe unele platforme dedicate producătorilor locali, de pildă, produsele premiate sunt evidențiate separat.

Produsele premiate ajung și pe piețele externe

Alin Șerban, fondatorul unei platforme de produse locale: „Pe partea de lactate și brânzeturi stăm foarte bine. Partea și mai bună e că reușim să le livrăm atât în țară, cât și în străinătate și clientul face o diferență între niște produse normale și, evident, niște produse medaliate.”

În primele nouă luni ale acestui an, exportul de alimente românești a crescut cu aproape 9% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele Institutului de Statistică.