„Sunt trei niveluri de discuție. În primul rând, demnitatea persoanei. Eu nu sunt un gunoi și, în calitate de om, am dreptul să nu intru în dialog cu o persoană care nu mă respectă.

Mai important decât atât este demnitatea funcției publice. Eu în mod simbolic sunt șeful aparatului de stat român. Nu pot să accept ca vreuna dintre persoane să fie tratată ca un gunoi de un cetățean. Este o lipsă de respect. E o formă de respect a statului însuși în momentul în care te adresezi față de un angajat al statului.

Al treilea nivel este cel al violenței în spațiul public. Violența verbală generează violența fizic. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean poate să se adreseze președintelui ca fiind un gunoi? Noi trebuie să protejăm spațiul public de astfel de manifestări”, și-a motivat Nicușor Dan interdicția impusă jurnalistului Ovidiu Vanghele.

Nicușor Dan: „Dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”

Amintim că Nicușor Dan a anunțat, la finalul conferinței-maraton organizate marți, la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă organizate în timpul actualului mandat.

Înainte de a-i spune că nu va mai fi primit la Cotroceni, jurnalistul Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigaţii Media, a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de dânsa.

Șeful statului a invocat injuriile pe care jurnalistul i le-ar fi adresat și a susținut că dispoziția sa privind interzicerea accesului pentru Ovidiu Vanghele nu a fost respectată de angajații Administrației Prezidențiale.

Anunțul a fost făcut chiar la finalul conferinței, când Nicușor Dan i s-a adresat direct jurnalistului Ovidiu Vanghele, comunicându-i că nu va mai putea participa la întâlnirile cu presa de la Cotroceni.

„În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. (...) În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat”, i-a transmis președintele jurnalistului.

Reacția lui Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele a transmis apoi că singurul său regret este că președintele nu i-a răspuns la întrebare.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât. Întrebarea mea a fost următoarea: Vă prezint un fapt: doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dumneavoastră în funcție în 8 aprilie, a votat, acum o lună - o lună și jumătate, dânsa, în secția pentru procurori a CSM din care face parte - e membru de drept acolo - împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară pentru ca Inspecția Judiciară să cerceteze o ingerință în actul de justiție - o aparentă ingerință, până la o decizie definitivă - comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii ca dânsa să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie acum un an și jumătate?”. Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult”, a scris jurnalistul pe Facebook.