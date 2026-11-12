Astăzi, Sondre Pettersen, în vârstă de 25 de ani, locuiește într-o garsonieră pentru care a plătit 465.000 de dolari. Salariul său de bază este de 74.700 de dolari pe an, iar cu bonusuri poate ajunge la aproape 79.000 de dolari, relatează Il Messaggero.

„Înainte locuiam cu alte șapte persoane, așa că încă mă obișnuiesc să trăiesc singur. Dar, în general, îmi place. Este foarte plăcut să am propriul meu spațiu”, povestește tânărul.

Cât a fost avansul pentru apartament

Pentru a cumpăra apartamentul, a avut nevoie de un avans de 50.000 de dolari. Pentru restul sumei a contractat un credit ipotecar pe 30 de ani, cu o dobândă de 4,29%, ceea ce înseamnă o rată lunară de 2.060 de dolari. La aceasta se adaugă 496 de dolari pentru întreținere, sumă care include încălzirea, apa și mentenanța clădirii. Utilitățile, respectiv electricitatea și serviciile de streaming, îl mai costă 57 de dolari pe lună.

Tânărul lucrează ca analist în domeniul răspunsului la incidente de securitate cibernetică, în sectorul financiar. Salariul său de bază este de 74.700 de dolari pe an, însă bonusul anual ridică venitul total la 78.000-79.000 de dolari.

Compania îi oferă și posibilitatea de a cumpăra acțiuni ale acesteia cu o reducere de 25%, printr-un avans fără dobândă din salariu. Beneficiile extrasalariale reprezintă, de asemenea, o parte importantă a pachetului său de remunerare. Printre acestea se numără consultanța financiară, cazarea la prețuri reduse în Norvegia și în străinătate, prânzuri la cantina companiei pentru doar 5 dolari, reduceri la asigurări și condiții avantajoase pentru creditul ipotecar și contul de economii.

În timpul verii, săptămâna de lucru se reduce la 35 de ore. În plus față de cele 25 de zile de concediu plătit prevăzute de legislația norvegiană, compania îi oferă alte trei zile libere.

În ciuda achiziției locuinței și a salariului relativ mare, tânărul are de achitat și o datorie considerabilă pentru studiile universitare. Inițial, aceasta se ridica la 88.000 de dolari, însă statul norvegian va acoperi 40% din sumă, printr-un program de sprijin acordat absolvenților. Astfel, datoria va scădea la 53.000 de dolari, pentru care are o dobândă variabilă de 4,6%. Din ianuarie 2027, va începe să o ramburseze prin rate lunare de aproximativ 400 de dolari.

Impozitele reprezintă o altă cheltuială importantă: plătește aproximativ 1.380 de dolari pe lună. Fără creditul ipotecar și împrumutul pentru studii, suma ar ajunge la aproximativ 1.700 de dolari. Explicația ține de sistemul fiscal norvegian, care permite deducerea a 22% din dobânzile plătite pentru datoriile contractate în țară.

Din fiecare salariu îi sunt reținuți și 71 de dolari pentru anumite beneficii: 31 de dolari pentru creditul ipotecar cu dobândă avantajoasă, 9 dolari pentru abonamentul telefonic oferit de companie și 31 de dolari pentru asigurarea medicală de grup.

În final, venitul său net lunar ajunge la aproximativ 4.774 de dolari. Din această sumă, reușește să economisească în jur de 1.000 de dolari. O parte din bani este investită automat: în fiecare lună, 400 de dolari sunt direcționați către fonduri indexate. În prezent, deține aproximativ 14.000 de dolari în astfel de instrumente financiare și alți 3.700 de dolari în acțiuni.

Și sistemul de pensii îi oferă avantaje importante. Angajatorul virează 7% din venitul său brut în fondul de pensii, adică aproximativ 5.230 de dolari pe an. Contribuția este suportată integral de companie, fără ca el să fie nevoit să adauge bani.

„Mă consider o persoană destul de disciplinată din punct de vedere financiar. Încerc să cumpăr doar lucruri de care am cu adevărat nevoie și pe care mi le doresc cu adevărat”, spune tânărul.

Regula sa este simplă: atunci când vrea să cumpere ceva, așteaptă una sau două săptămâni înainte de a lua o decizie. Astfel, spune el, reușește să evite multe cumpărături impulsive.

Cât cheltuiește pe mâncare, transport și timp liber

Și cheltuielile zilnice sunt gestionate cu atenție. Pentru organizarea cumpărăturilor alimentare, folosește chiar și inteligența artificială: a conectat un agent la o aplicație care planifică mesele pentru întreaga săptămână și întocmește automat lista de cumpărături. Ulterior, utilizează o altă aplicație pentru a găsi supermarketul cu cele mai mici prețuri.

Bugetul lunar pentru alimente este de aproximativ 295 de dolari. La această sumă se adaugă 112 dolari pentru prânzurile luate la cantina companiei și alți 100 de dolari pentru mesele în oraș.

Nu are mașină și nici nu intenționează să-și cumpere una în viitorul apropiat. În Oslo, explică el, o astfel de cheltuială nu ar fi rentabilă, mai ales din cauza costurilor de parcare. Pentru transport alocă doar 32 de dolari pe lună, bani folosiți pentru transportul public, autobuze și biciclete închiriate. De altfel, drumul de acasă până la serviciu durează doar zece minute cu bicicleta.

„Pentru mine, o mașină aici este un bun care se depreciază”, explică tânărul, motivând de ce preferă să nu aibă un autoturism personal.

Printre cheltuielile personale se numără și 40 de dolari pe lună pentru îngrijirea părului. Predispoziția la chelie, moștenită de la tatăl său, l-a determinat să înceapă un tratament cu minoxidil, care îl costă 30 de dolari pe lună, și să ia un alt medicament, de 10 dolari. Urmează tratamentul de aproximativ un an și jumătate și este mulțumit de rezultate.

Pentru viața socială cheltuiește aproximativ 100 de dolari pe lună, mergând de câteva ori în cluburi și baruri. Suma este mult mai mică decât cea pe care o aloca distracției în perioada studenției.

Cea mai costisitoare pasiune a sa rămâne schiul. Practică atât schiul alpin, cât și schiul de tură, o disciplină care presupune urcarea muntelui pe jos, înainte de coborârea pe schiuri. Un weekend la munte îl poate costa între 200 și 400 de dolari. În ultimii șapte-opt ani, a investit până la 5.000 de dolari în echipament. Numai schiurile, legăturile și clăparii au costat aproximativ 2.400 de dolari.

Sistemul medical și alte cheltuieli

Unul dintre aspectele care îi reduc considerabil cheltuielile este sistemul de sănătate din Norvegia. Nu plătește lunar pentru asistența medicală, aceasta fiind finanțată prin sistemul național de asigurări sociale. Când merge la medic, achită aproximativ 25 de dolari, însă există un plafon anual de 330 de dolari, care include și medicamentele.

Iarna, când numărul orelor de lumină scade considerabil în Norvegia, ia suplimente cu vitamina D. Acestea sunt completate de omega-3, mai ales că peștele este destul de scump. Cheltuiește aproximativ 12 dolari pe lună pentru suplimente.

Nici vizitele la stomatolog nu îi afectează prea mult bugetul: îl costă aproximativ 20 de dolari, datorită subvențiilor acordate tinerilor adulți.

Între rata la apartament, taxe, împrumutul pentru studii, cheltuielile zilnice și micile plăceri, gestionarea banilor necesită totuși atenție. Însă, datorită unui salariu stabil, beneficiilor oferite de angajator și unei abordări prudente a cumpărăturilor, tânărul reușește să suporte costul vieții din Oslo, să-și plătească locuința și să economisească și să investească în fiecare lună.