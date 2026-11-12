Structura va avea 15 persoane, însă, în prezent, nici măcar jumătate dintre posturi nu sunt ocupate.

„Pentru moment, în cadrul Departamentului de Securitate Națională, am înființat o secțiune care să se ocupe de spațiul informațional, cu 15 persoane. Încă nu au fost ocupate toate aceste poziții. Sunt cinci sau șase ocupate, iar celelalte sunt scoase la concurs”, a declarat președintele la o conferință de presă.

Nicușor Dan a spus că problema îl preocupă, dar a recunoscut că instituțiile statului nu au creat încă instrumentele necesare pentru a asigura un echilibru în spațiul informațional.

Întrebat de corespondentul Pro TV, Camelia Donțu, despre discuțiile privind dezinformarea, președintele a mai spus că, la reuniunile la care a participat, au fost prezentate experiențe și soluții din mai multe domenii, de la tehnologie la educație.

„S-au prezentat diverse experiențe pe diferite paliere, de la tehnologie până la educație. Bineînțeles că s-a discutat la un nivel politic general, nu la un nivel foarte tehnic. Mă preocupă acest subiect, numai că nu am creat încă acele instrumente care să aducă echilibru în spațiul informațional”, a mai spus acesta.

Replica lui Nicușor Dan după acuzațiile liderului AUR

În cadrul aceleiași conferințe, președintele a fost întrebat despre acuzațiile liderului AUR, care a afirmat că președintele ar fi intervenit pentru oprirea unui protest organizat în București.

Nicușor Dan a refuzat să comenteze punctual afirmațiile, dar a avut o replică dură la adresa liderului politic.

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală: câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic ca să nu-l mai luăm în seamă? Spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii. Eu cred că lumea nu ar trebui să-l mai ia în seamă”, a afirmat șeful statului.

George Simion, preşedintele AUR, a afirmat, miercuri, că România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale, iar acest fapt a devenit foarte clar după conferinţa de presă a preşedintelui Nicuşor Dan, de la Palatul Cotroceni.

„Deşi atributul său constituţional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi", a transmis George Simion într-o postare video pe Facebook.

Preşedintele AUR a mai transmis că este datoria sa, ca lider al opoziţiei, să fie în stradă alături de români.

„Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului. Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mijloace, tot prin violenţă. Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroşi. Nu vă temeţi, niciodată dictatorii nu au sfârşit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă", a completat Simion.

Marţi, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-o conferinţă de presă, că, din ce a văzut, fără să cunoască în detaliu dosarul, pare că Primăria Bucureşti are dreptate să nu autorizeze protestul de sâmbătă.

El a mai arătat că nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-şi asume o manifestaţie pentru ele şi, în acelaşi timp, pe toate reţelele sociale să se facă o mare mobilizare.