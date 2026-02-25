ANALIZĂ. Premierul Ungariei, Viktor Orban, promovează mesaje publice anti Ucraina, pentru a fi reales: ”Nu vom plăti”

Confruntându-se cu perspective dificile în viitoarele alegeri, prim-ministrul pro-rus al Ungariei încearcă să își convingă alegătorii că cea mai mare amenințare pentru țara sa nu este stagnarea economică, ci țara vecină Ucraina.

Potrivit Associated Press, Viktor Orban conduce o campanie mediatică agresivă, plină de dezinformare, al cărei mesaj central este că maghiarii ar trebui să refuze să se alinieze restului Europei în sprijinirea Ucrainei împotriva invaziei Rusiei. Această cale, susține el, riscă să falimenteze țara și să ducă la moartea tinerilor săi pe front. Panourile publicitare amplasate în toată țara arată imagini generate de inteligența artificială ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, flancat de oficiali europeni, întinzând mâna ca și cum ar cere bani. Este o referire nu tocmai subtilă la eforturile Uniunii Europene de a ajuta financiar Ucraina și de a-i consolida apărarea, în contextul în care războiul intră în al cincilea an. „Mesajul nostru pentru Bruxelles: nu vom plăti!”, se poate citi pe panourile publicitare finanțate din fonduri publice. Dacă mai existau îndoieli, luni a devenit clar de ce rezultatul viitoarelor alegeri din Ungaria va avea repercusiuni dincolo de granițele sale. Ungaria a blocat un nou pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, ca răspuns la întreruperile în aprovizionarea cu petrol rusesc care trece prin Ucraina, și a promis să vetoze orice alte politici pro-Ucraina până la reluarea fluxului de petrol. Citește și Viktor Orban îi acuză pe liderii de la Bruxelles că ”au convenit cu Zelenski asupra continuării războiului” în Ucraina Orban este considerat pe scară largă cel mai puternic aliat al Kremlinului în UE. În timp ce aproape toate celelalte 26 de țări ale blocului s-au distanțat de Rusia de când aceasta a declanșat războiul pe 24 februarie 2022, Ungaria a aprofundat cooperarea. Prim-ministrul a descris relația sa cu președintele rus Vladimir Putin ca fiind pragmatică, bazată pe accesul Ungariei la aprovizionarea fiabilă cu petrol și gaze rusești. Însă politicile anti-LGBTQ+ ale lui Orban, represiunea asupra mass-media și organizațiilor neguvernamentale, precum și etichetarea criticilor ca „agenți străini” au dus la acuzații că acesta ar urma modelul autoritar al lui Putin.

Campanie bazată pe frică Orban, care a revenit la putere în 2010, se confruntă cu cea mai puternică provocare la adresa puterii sale în alegerile programate pentru 12 aprilie. Cel mai longeviv lider al UE și partidul său de dreapta, Fidesz, sunt în urma unui nou venit de centru-dreapta, Péter Magyar, în majoritatea sondajelor independente. Avocat în vârstă de 44 de ani și fost membru al Fidesz, care a rupt legăturile cu partidul în 2024, Magyar și-a concentrat campania pe stoparea creșterii costurilor de trai, îmbunătățirea serviciilor sociale și combaterea corupției. El promite, de asemenea, să restabilească orientarea occidentală a Ungariei și să consolideze instituțiile democratice care s-au erodat în cei 16 ani de guvernare ai lui Orbán. Ascensiunea sa a fost favorizată de scandalurile politice care au afectat credibilitatea partidului lui Orban; grațierea prezidențială acordată unui complice într-un caz de abuz sexual asupra unui copil a provocat un val de proteste publice, determinând demisia președintelui și a ministrului justiției. Pierdând teren în fața lui Magyar și a partidului său Tisza, Orbán și Fidesz au încercat să schimbe discursul. Au acoperit țara cu panouri publicitare finanțate din banii contribuabililor, precum și cu reclame la radio, televiziune și pe rețelele de socializare. O petiție trimisă prin poștă tuturor maghiarilor cu drept de vot susținea că planurile UE de a ajuta financiar Ucraina ar duce la ruina economică. Alte reclame, plătite de o organizație pro-guvernamentală obscură cu legături cu Fidesz, îl descriu pe Magyar ca pe o marionetă a lui Zelenski și a UE, care ar vinde țara intereselor străine și ar atrage Ungaria în război. Mass-media publică din Ungaria, împreună cu multe agenții de știri private loiale guvernului Orban, repetă fidel aceste afirmații. Ele susțin că Ucraina dorește să prelungească conflictul sângeros care a ucis zeci de mii de cetățeni ai săi și că conspiră cu UE pentru a face acest lucru.

Dezinformarea este alimentată de inteligența artificială Orban a afirmat recent că UE — și nu Rusia — reprezintă cea mai mare amenințare pentru Ungaria. El susține că creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa — determinată de războiul din Rusia și de presiunea exercitată de SUA pentru a crește contribuțiile la NATO — este o dovadă că UE se pregătește pentru un conflict cu Moscova și intenționează să recruteze cu forța unguri pentru a lupta. Într-un videoclip generat de IA, publicat săptămâna trecută de Fidesz pe rețelele de socializare, o fetiță o întreabă pe mama sa îndurerată, în limba maghiară: „Mami, când vine tata acasă?”. În cadrul următor, tatăl fictiv – legat, cu ochii legați și îngenunchiat pe un câmp de luptă noroios – este abordat de un soldat și împușcat în cap. „Nu vom permite altora să decidă soarta familiilor noastre”, spune naratorul. „Să nu riscăm. Fidesz este alegerea sigură.” Deși unele țări din UE au propus trimiterea de trupe în Ucraina pentru a monitoriza orice viitor armistițiu, acestea nu au intenția de a se angaja în luptă, iar participarea ar fi voluntară, a declarat András Rácz, expert în Rusia la Consiliul German pentru Relații Externe. Rácz observă că, în ciuda premiselor false din spatele multor afirmații ale lui Orbán, Fidesz a câștigat două alegeri anterioare după ce a stârnit temeri că adversarul său politic ar trage țara în război. „Încearcă să profite la maximum de această situație. Nu au nimic altceva”, a spus Rácz. „Populiștii încearcă adesea să definească un dușman, adesea unul imaginar, și apoi să ofere societății protecție împotriva acelui dușman. Din această perspectivă, Ucraina a fost ideală.”

Tensiuni în creștere De ani de zile, Orban a încercat să împiedice eforturile UE de a oferi sprijin financiar și militar Ucrainei și s-a opus cu vehemență sancțiunilor împotriva petrolului și oficialilor ruși. Tensiunile cu Ucraina au crescut recent după ce livrările de petrol rusesc către Ungaria au fost întrerupte; Ucraina a dat vina pe un atac cu drone rusești de la sfârșitul lunii ianuarie, care a avariat o conductă. Orbán a numit acest lucru șantaj. Săptămâna trecută, guvernul său a ripostat prin oprirea livrărilor de motorină către Ucraina și amenințând că va veta un împrumut UE de 90 de miliarde de euro (106 miliarde de dolari) destinat Kievului. Luni, a blocat cea de-a 20-a rundă de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei. Campania anti-Ucraina a găsit ecou la mulți maghiari loiali partidului Fidesz. În ciuda avantajului lui Tisza în sondaje, victoria sa este departe de a fi asigurată. Cu toate acestea, mulți maghiari sunt sceptici față de mesajele anti-Ucraina ale lui Orban. Duminică, sute de maghiari și ucraineni, mulți dintre ei refugiați, s-au adunat în centrul Budapestei pentru a comemora patru ani de la invazia Rusiei. Mărșăluind către o demonstrație în fața ambasadei Rusiei, participanții au fluturat steaguri ucrainene și maghiare și au scandat „Opriți-l pe Putin, opriți războiul!”. Primarul liberal al Budapestei, Gergely Karácsony, a declarat pentru Associated Press că mesajele și politicile lui Orbán sunt „o trădare nu numai a Ucrainei, ci și a interesului național al Ungariei”. „Sper că acest lucru va rămâne în istorie ca o politică eșuată, dar că istoria va aminti și că au existat unii care au luptat pentru ceea ce este corect”, a spus el. Una dintre participantele la marș a fost Ester Zhivatovska, o studentă de 19 ani la medicină veterinară, care a venit din orașul portuar ucrainean Odesa pentru a studia la Budapesta. Ea a declarat că panourile publicitare care îl înfățișează pe președintele țării sale sunt ridicole. „Mesajul principal al acestor panouri publicitare este că Ucraina va fura banii Ungariei”, a spus ea. „Dar haideți, folosiți aceste imagini generate de inteligența artificială din bugetul Ungariei pentru ce? Pentru a câștiga alegerile.”

Sursa: Associated Press