Pentru a fi înscriși pe buletinul de vot, candidații individuali trebuie să strângă cel puțin 500 de semnături valide. Înregistrarea candidaturilor trebuie finalizată cel târziu la 6 martie, dată până la care formularele de nominalizare trebuie depuse la autoritățile electorale. Practic, candidații și partidele care îi susțin au la dispoziție două săptămâni pentru a colecta semnăturile necesare, notează Euronews.

Sondajele indică o competiție extrem de strânsă, posibil cea mai echilibrată din ultimii 20 de ani, ceea ce anticipează și o campanie deosebit de intensă.

Casele de sondare apropiate guvernului prezintă constant un avans al Fidesz. De exemplu, Institutul Nézőpont arăta, în urmă cu o săptămână, că partidul aflat la guvernare ar obține 46% din voturi, iar Tisza – 40%, dacă alegerile ar avea loc acum.

Sondajele realizate de institute independente indică însă un avantaj stabil pentru Tisza. Un studiu al Centrului de Cercetare 21, realizat cu două săptămâni în urmă, arată că Tisza conduce Fidesz cu 7 puncte procentuale în rândul populației totale, cu 10 puncte între alegătorii care pot vota un partid și cu 16 puncte între cei care declară sigur că vor merge la urne.

Rezultatele sondajelor trebuie privite cu prudență. Diferențele dintre măsurători sunt mari, iar opțiunile electorale se pot modifica semnificativ în cele aproximativ 50 de zile rămase până la vot. La fel de important va fi modul în care popularitatea partidelor se transformă în prezență la urne și, ulterior, în mandate parlamentare.

Sistemul electoral ungar va avea un rol decisiv în această ecuație. Experții spun că actuala configurare a circumscripțiilor avantajează Fidesz cu aproximativ 2–3% în rezultatul pe listă. Astfel, chiar și într-un scenariu în care Tisza ar obține mai multe voturi, Fidesz ar putea câștiga mai multe mandate și ar putea forma guvernul. În plus, sondajele nu includ voturile din afara granițelor, care tind să favorizeze partidul aflat la putere.

Marile partide au început mobilizarea cu mult înaintea debutului oficial al campaniei. Candidații Fidesz și liderii formațiunii participă deja la numeroase evenimente, iar premierul Viktor Orbán ia parte la mitinguri organizate în weekend și la apariții neanunțate în timpul săptămânii, de regulă în fața unui public restrâns.

Aceste reuniuni sunt organizate de așa-numitele „Cercuri ale Cetățenilor Digitali”, o inițiativă Fidesz, și sunt prezentate drept mitinguri „anti-război”. În acest weekend, premierul este așteptat la Békéscsaba.

Și partidul Tisza a intrat în cursă. Liderul formațiunii, Péter Magyar, a lansat recent un turneu național de 55 de zile, intitulat „Acum sau niciodată”, care include discursuri în locații anunțate din timp și deschise publicului. Vineri a fost confirmat oficial că el va deschide lista Tisza și va fi candidatul partidului la funcția de prim-ministru, după ce a fost nominalizat în unanimitate de conducerea formațiunii și de cei 106 candidați. Tisza organizează sâmbătă un eveniment de lansare a campaniei la Budapesta, urmat de noi opriri în Kaszaper, Mako și Szeged.

Una dintre noutățile majore ale acestei campanii este utilizarea conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale. În ultimele luni, pe rețelele sociale apropiate guvernului și în publicitatea online au apărut numeroase videoclipuri realizate cu AI.

Personajul principal este, de regulă, Péter Magyar, iar materialele îl prezintă ca și cum ar confirma diverse afirmații critice formulate de oficiali guvernamentali. Multe dintre afișele apărute pe străzi folosesc aceeași tehnică vizuală.